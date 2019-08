Emmanuelle Bertrand ; Karen Vourc'h ; Karol Beffa ; l'ensemble Thélème ; le trio Ayonis

Thélème :

Julien Freymuth, contreténor

Lior Leibovici, ténor

Ivo Haun, ténor

Jean-Christophe Groffe, basse et direction

Ziv Braha, luth

, © Susanna Drescher

Ayonis :

Enguerrand de Hys, ténor

Elodie Roudet, clarinette

Paul Beynet, piano

, © Natacha Colmez-Collard

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque et violoncelle moderne

, © Getty / Raphael Gaillarde

Karol Beffa, piano (improvisations)

, © Getty / Brice Toul

Karen Vourc’h, soprano

Mary Olivon, piano

Agenda

Septembre musical 2019: 8ème édition du festival

Dimanche 1er septembre : Agathe Trébucq, soprano, et Paul Montag, piano

Dimanche 8 septembre : Duo Michaël et Nicolas Seigle, violon et violoncelle

Dimanche 15 septembre : Le Concert Impromptu, quintette à vent

Dimanche 20 octobre : Choeur Mikrokosmos, direction Loïc Pierre

Eglise d'Argent-sur-Sauldre (Cher)

Réservation 02 48 73 37 98

Le Duo Seigle sera l'invité de "Générations France Musique, le live" le samedi 19 octobre

Programmation musicale

Reynaldo Hahn

Le Rossignol des lilas

Ayonis

Reynaldo Hahn

Etudes latines (extraits) : II. Néère VII. Tyndaris VIII. Pholoé

Ayonis

Reynaldo Hahn

Quand je fus pris au pavillon

Ayonis

Joseph Kosma / Jacques Prévert

Les Feuilles mortes

Ayonis

Jean Ferrat / Louis Aragon

Que serais-je sans toi

Ayonis

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 3 en ut majeur BWV 1009 (extraits) :

I. Prélude II. Allemande IV. Sarabande V. Bourrées I & II

Emmanuelle Bertrand (violoncelle baroque)

Edvard Grieg

Haugtussa (La Jeune Montagnarde) op. 67 (extraits) :

IV. Møte(Rencontre)

V. Elsk (Amour)

Karen Vourc'h / Mary Olivon

Agathe Backer-Grøndhal

Dix Mélodies op. 31 : IV. Middelhavsnat (A minuit)

Karen Vourc'h / Mary Olivon

Joseph Canteloube

Chants d'Auvergne, Série 2 : IV. La Delaïssado (La Délaissée)

Chants d'Auvergne, Série 1 : III. Obal din lou Limouzi (Là-bas dans le Limousin)

Karen Vourc'h / Mary Olivon

Dimitri Chostakovitch

Sept Romances sur des poèmes d'Alexandre Blok op. 127 : I. Chanson d'Ophélie

Karen Vourc'h / Emmanuelle Bertrand

Clément Janequin

La Guerre

Thélème

Clément Janequin

Martin menoit son pourceau

Thélème

Claudin de Sermisy

Languir me fais

Thélème

Clément Janequin

Or vien ça, m'amye Perrette

Thélème

Clément Janequin

Tu as tout seul Jhan

Thélème

Pierre Attaingnant

Prélude pour luth

Clément Janequin

Toutes les nuictz

Thélème

Karol Beffa

Improvisation

Karol Beffa, piano

Karol Beffa

Improvisation

Karol Beffa, piano

Karol Beffa

Improvisation

Karol Beffa, piano

Karol Beffa

Improvisation

Karol Beffa, piano