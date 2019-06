Emission spéciale : les 30 ans du Concours FLAME

Concours FLAME, dirigé par Germaine Tocatlian, avec plusieurs générations de lauréats

Julie Gebhart

Anna Kasyan, sopranos

Léo Couralet

Jae Won Lee

David Petrlik

Sarah Jégou

Mohamed Hiber

Vanessa Szigeti

Ching Yun Tu

Hildegarde Fesneau

Bartu Ozsoy, violons

Adrien Boisseau, alto

Rafael Arreghini

Lynn Renouil-Hata

Edgar Moreau

Igor Kirichenko

Louis Rodde, violoncelles

Marija Misela Jaunzeme

Dona Sévène

Eric Artz

Yedam Kim

Olga Averianova

Katia Krivokochenko

François Gassion

Suzana Bartal

Juliana Steinbach

Antoine de Grolée

Fernando Rossano

Yun Yang Lee, piano

Programmation musicale

Reinhold Glière

Duo pour violon et violoncelle en si bémol majeur op. 39 n° 7 (Scherzo)

Léo Couralet / Rafael Arreghini

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Nocturne en ut dièse mineur op. 19 n° 4 (version pour violoncelle et piano)

Lynn Renouil-Hata / Marija Misela Jaunzeme

Serge Rachmaninov

Romance en la majeur pour piano à six mains

Eric Artz / Yedam Kim / Dona Sévène

Nicolas Rimski-Korsakov

Snégourotchka, Prologue : Air de Snégourotchka

Julie Gebhart / Olga Averianova

Paul Dukas / transcription Léon Roques

L'Apprenti sorcier (version pour piano à quatre mains)

Katia Krivokochenko / François Gassion

Felix Mendelssohn

Trio pour piano et cordes n° 1 en ré mineur op. 49 : I. Molto allegro ed agitato

Suzana Bartal / Jae Won Lee / Edgar Moreau

Robert Schumann

Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur op. 44 : I. Allegro brillante

Juliana Steinbach / David Petrlik / Sarah Jégou / Adrien Boisseau / Igor Kirichenko

Robert Schumann

Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur op. 44 : II. Un poco largamente in modo d'una marcia

Yedam Kim / Mohamed Hiber / David Petrlik / Adrien Boisseau / Louis Rodde

Robert Schumann

Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur op. 44 : III. Scherzo. Molto vivace

Antoine de Grolée / Vanessa Szigeti / Ching Yun Tu / Adrien Boisseau / Edgar Moreau

Robert Schumann

Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur op. 44 : IV. Finale. Allegro ma non troppo

Fernando Rossano / Hildegarde Fesneau / Vanessa Szigeti / Adrien Boisseau / Edgar Moreau

Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville, Acte I : Cavatine de Rosine

Anna Kasyan / Yun Yang Lee

Albert Lavignac

Galop Marche pour piano à huit mains

Katia Krivokochenko / Fernando Rossano / Dona Sévène / François Gassion

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en mi majeur op. 8 n° 1 "Le Printemps" : I. Allegro

Hildegarde Fesneau / Sarah Jégou, Mohamed Hiber et Bartu Ozsoy / Léo Couralet, Jae Won Lee et Vanessa Szigeti / Adrien Boisseau / Lynn Renouil-Hata, Rafael Arreghini, Louis Rodde et Edgar Moreau