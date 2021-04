Edwin Fardini / Mickaël Lipari-Mayer / Stéphanie Paulet & Elisabeth Geiger / Trio Pascal / Vittorio Forte

Edwin Fardini, baryton, lauréat du Concours Voix des Outre-Mer 2021, et Sarah Ristorcelli, piano • Mickaël Lipari-Mayer, piano • Stéphanie Paulet, violon, et Elisabeth Geiger, orgue • le Trio Pascal : Denis Pascal, piano, Alexandre Pascal, violon, Aurélien Pascal, violoncelle • Vittorio Forte, piano

Une émission enregistrée sans public le mercredi 31 mars 2021 au Théâtre de l’Alliance Française.

Invités

Stéphanie Paulet, violon et Elisabeth Geiger, orgue

Vittorio Forte, piano

Agenda

Les Pianissimes et en direct sur RecitHall: le Trio Hélios

Haydn, Saint-Saëns, Lili Boulanger

Paris, musée Guimet

Lundi 19 avril - 19 h

Le Trio Hélios sera l'invité de Générations France Musique, le Live le samedi 24 avril

Programme

Claude Debussy

Images, Livre I :

I. Reflets dans l’eau II. Hommage à Rameau III. Mouvement

Mickaël Lipari-Mayer

Franz Schubert

Schwanengesang (Le Chant du cygne) D. 957 (extraits) :

XIV. Die Taubenpost IV. Ständchen IX. Ihr Bild VI. In der Ferne

Edwin Fardini / Sarah Ristorcelli

Jean-Sébastien Bach / transcription Stéphanie Paulet et Elisabeth Geiger

Choral Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Stéphanie Paulet / Elisabeth Geiger

Jean-Sébastien Bach / transcription Stéphanie Paulet et Elisabeth Geiger

Sinfonia n° 15 en si mineur BWV 801

Stéphanie Paulet / Elisabeth Geiger

Jean-Sébastien Bach / transcription Stéphanie Paulet et Elisabeth Geiger

Partita pour violon n° 1 en si mineur BWV 1002 (extraits) :

I. Allemande II. Double V. Sarabande VI. Double

Stéphanie Paulet / Elisabeth Geiger

Jean-Sébastien Bach / transcription Stéphanie Paulet et Elisabeth Geiger

Sinfonia n° 3 en ré majeur BWV 789

Stéphanie Paulet / Elisabeth Geiger

Franz Schubert

Trio avec piano n° 1 en si bémol majeur op. 99 D. 898 : I. Allegro moderato

Trio Pascal

Joseph Marx

Trio-Phantasie : II. Adagietto

Trio Pascal

Serge Rachmaninov / Earl Wild

Dreams op. 38 n° 5

Vittorio Forte

Serge Rachmaninov / Earl Wild

Sorrow in Springtime op. 21 n° 12

Vittorio Forte

George Gershwin / Earl Wild

Seven Virtuoso Etudes on Popular Songs : III. The Man I love

Vittorio Forte

George Gershwin / Earl Wild

Seven Virtuoso Etudes on Popular Songs : VI. I Got Rhythm

Vittorio Forte

Carl Philipp Emanuel Bach / Vittorio Forte

Solfeggietto en forme d’improvisation

Vittorio Forte