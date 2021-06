Ekaterina Kornishina • Concours Val de Loire • Ingmar Lazar & Danielle Laval • Brice Sailly • Musicatreize

Ekaterina Kornishina, flûte, et Rustam Khanmurzin, piano • Lauréates du Concours Val de Loire : Cohaere Ensemble (Marta Gawlas, Marta Korbel, Monika Hartmann et Natalia Olczak) • Ingmar Lazar et Danielle Laval, piano à IV mains • Brice Sailly, clavecin • Musicatreize, direction Roland Hayrabedian

Ekaterina Kornishina, © Facebook @katekorniskh