Dominique Vellard ; Camille Thomas ; la classe de chant baroque du CRR ; Alexandra Bidi ; Gabriel Pidoux

Devant annuler, pour cause de coronavirus, notre émission de musique vivante en direct et en public depuis le Théâtre de l'Alliance Française, nous vous proposons d'écouter des enregistrements de nos musiciens invités, avec lesquels nous nous entretiendrons également par téléphone.

Stéphane Fuget, clavecin, et ses élèves de chant et déclamation baroques du CRR de Paris

Clémence Carry, soprano

Ayako Yukawa, mezzo-soprano

Nicolas Wattinne, théorbe

Mathias Ferré, basse de viole

Alice Coquart, violoncelle

Caroline Liéby, harpe

Stéphane Fuget, clavecin, orgue et direction

Avec la participation de Claire Lefilliâtre, soprano

Alexandra Bidi, harpe

, © NR

Gabriel Pidoux, hautbois

Théo Sarazin, basson

Jorge Gonzalez Buajasan, piano

, © capture décran Youtube / Sophie Palmier / Facebook Jorge González Buajasan

Camille Thomas, violoncelle

Olga Kirpicheva, piano

, © Rémi Riere / NR

Dominique Vellard, compositeur, pour “Cantardel alma” :

Junko Takayama, soprano, et Fuko Ishii, piano

, © Susanna Drescher

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2019-2020

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts de septembre à juin

Dimanche 22 mars - 16 h : Ingmar Lazar, piano (Chopin, Liszt)

Chapelle des Pénitents

Les Pianissimes : Dmitry Shishkin

Debussy, Medtner, Scriabine, Chopin

Lundi 23 mars - 20 h

Paris, musée Guimet

Dmitry Shishkin sera l'invité de Générations France Musique, le live le samedi 20 juin

Programmation musicale

Georg Philipp Telemann

Ouverture TWV 44 : 8 "La Joie" I. Ouverture II. Chasse III. Menuet IV. La Joye V. Sarabande VI. Loure

Ensemble Sarbacanes :

Alessandro Orlando et Felix Roth, cors en fa à ton unique / Neven Lesage et Gabriel Pidoux, hautbois baroques / Alejandro Pérez, basson baroque / Laurent Sauron, tambour militaire

Iinitiale (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)

Georg Friedrich Haendel

Ezio : Marche

Ensemble Sarbacanes :

Alessandro Orlando et Felix Roth, cors en fa à ton unique / Neven Lesage et Gabriel Pidoux, hautbois baroques / Alejandro Pérez, basson baroque / Laurent Sauron, tambour militaire

Iinitiale (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)

Pérotin

Salvatoris hodie (conduit à deux et trois voix)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Evidence

Dominique Vellard

Fantaisie pour trois violes

Margaux Blanchard, Sarah van Oudenhove et Robin Pharo, violes de gambe

Evidence

Dominique Vellard

Cantique 2 : I. Quam pulchra es II. Intermède III. Anima mea

Anne-Marie Lablaude, soprano / Margaux Blanchard, Sarah van Oudenhove et Robin Pharo, violes de gambe

Evidence

Fazil Say

Concerto pour violoncelle et orchestre "Never Give Up" :

I. Never Give Up II. Terror Elegy III. Song of Hope

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Bruxelles, dir. Stéphane Denève

Deutsche Grammophon

Max Bruch

Kol Nidrei op. 47

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Bruxelles, dir. Mathieu Herzog

Deutsche Grammophon

Jean-Baptiste Lully

Psyché : Ouverture

Orchestre des Etudiants du Département de Musique Ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, dir. Stéphane Fuget

Jean-Baptiste Lully

Grands Motets : Dies irae / De Profundis (extraits)

Les Epopées, dir. Stéphane Fuget

Claudio Monteverdi

Il Ritorno d'Ulisse in patria : Acte I, scène 1

Ayako Yukawa, mezzo-soprano (Penelope) / Les Epopées, dir. Stéphane Fuget

Charles Tessier

Me voilà hors du naufrage

Claire Lefilliâtre, soprano / Le Poème Harmonique, dir. Vincent Dumestre

Alpha