L'ensemble De Caelis / Annabelle Berthomé-Reynolds / Arianna Smith / Maxime Zecchini / Octotrip

Avec De Caelis, ensemble vocal féminin dirigé par Laurence Brisset / Annabelle Berthomé-Reynolds, violon / Arianna Smith, alto, et Jorge González Buajasan, piano / Maxime Zecchini, piano main gauche / Octotrip, ensemble de cuivres

Invités

De Caelis :

Laurence Brisset, chant, organetto et direction

Eugénie de Mey, chant

Estelle Nadau, chant

Caroline Tarrit, chant

Claire Trouilloud, chant

Jean-Lou Descamps, vièle à archet, vihuela de peñola, flûtet à 6 trous

, © Annabelle-berthomereynolds.com

Arianna Smith, alto

Jorge González Buajasan, piano

, © Asmithviolist.com / D.R.

Maxime Zecchini, piano main gauche

, © Maximezecchini.fr

Octotrip :

Victor Auffray, euphonium

Jules Boittin, trombone

François Chapuis, trombone et composition

Lucas Dessaint, tuba

Robinson Khoury, trombone et composition

Alexis Lahens, trombone

Charlie Maussion, trombone

Nicolas Vazquez, trombone

, © Eric Meurice

Entrée dans la cour des grands

Maxime Quennesson lauréat du concours Barbash JS Bach

Maxime Quennesson sera prochainement l'invité de Générations France Musique, le Live, au sein du Trio Zeliha

Agenda

Les Pianissimes : Nathanaël Gouin joue Bizet et Liszt

En direct sur la plateforme RecitHall et la page facebook des Pianissimes

Paris, musée Guimet

Jeudi 17 décembre - 19 h 30

Programmation musicale

Ernest Bloch

Suite hébraïque : I. Rapsodie II. Processional III. Affirmation

Arianna Smith / Jorge Gonzalez Buajasan

John Barry

I Had a Farm in Africa (film Out of Africa)

Maxime Zecchini

Franz Liszt / Geza Zichy

Valse d'Adèle

Maxime Zecchini

Gabriel Yared

The Lovers (film L'Amant)

Maxime Zecchini

Michel Legrand

Where is It Written ? (film Yentl)

Maxime Zecchini

Borlet

Virelai "He tres doulz rossignol"

De Caelis

Guillaume de Machaut

Ballade "Dame ne regardes pas"

De Caelis

Anonyme

Chanson de rencontre "Au renouvel du tens"

De Caelis

Guillaume de Machaut

Ballade "Tres douce dame que j'aour"

De Caelis

Anonyme

Conduit "Volez oyer"

De Caelis

Anonyme

Motet "Par un matinet / He sire / Bergier / Eius"

De Caelis

Anonyme

Motet "Ne m'oubliez mie / Domino"

De Caelis

Anonyme

Motet "Plus bele que flor / Quant revient / L'autrier / Flos filius eius"

De Caelis

Guillaume de Machaut

Rondeau "Puis qu'en oubli"

De Caelis

Grazyna Bacewicz

Sonate pour violon seul n° 2 : I. Adagio - Allegro II. Adagio III. Presto

Annabelle Berthomé-Reynolds

Régis Campo

Yop ! (pièce dédiée à Annabelle Berthomé-Reynolds ; création)

Annabelle Berthomé-Reynolds

François Chapuis

Lamento

Octotrip

Robinson Khoury

Las Cataratas

Octotrip

Bastien Ballaz

Marguerite et Micheline

Octotrip