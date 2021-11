David Grimal et Itamar Golan ; Jean-Baptiste Doulcet ; Patrick Hemmerlé ; La Palatine ; Ensemble Irini

Avec David Grimal, violon, et Itamar Golan, piano ; Jean-Baptiste Doulcet, piano ; Patrick Hemmerlé, piano ; l'ensemble baroque La Palatine (jeune ensemble eeemerging Ambronay) ; l'Ensemble Irini.

Artistes invités

David Grimal, violon

Itamar Golan, piano

© Belen Alonso Management

© La Dolce Volta

Jean-Baptiste Doulcet, piano

© Jean Morin

Patrick Hemmerlé, piano

© patrickhemmerle.com

© Melism

La Palatine :

Marie Théoleyre, soprano

Noémie Lenhof, viole de gambe

Nicolas Wattinne, théorbe et guitare baroque

Guillaume Haldenwang, clavecin

© eeemerging.eu

Ensemble Irini, direction Lila Hajosi :

Eulalia Fantova, mezzo-soprano

Julie Azoulay, contralto

Benoît-Joseph Meier, ténor

Guglielmo Buonsanti, basse

Alessandro Ravasio, basse

© www.ensembleirini.com

© Paraty

Agenda

Appel à candidature pour le 17ème Concours international de musique de chambre de Lyon du 19 au 24 avril 2022 : duos violoncelle/piano

Jardin Musical présente : Nuit Chopin

Julien Brocal, piano

Dimanche 28 novembre - 19 h

Paris, Salle Cortot

© www.jardinmusical.org

Jeunes Talents : demandez le programme de décembre !

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2021-2022

En partenariat avec Générations France Musique, le Live

9 concerts d’octobre à juin

Dimanche 5 décembre - 16 h : Hélène Dessaint, alto, et Josquin Otal, piano

Brahms, Schumann

Grande Salle de l'Arbousière

Entrée dans la cour des grands

Prix Jeune Soliste 2022 des Médias Francophones Publics :

Tjasha Gafner, harpe (Suisse)

© www.instagram.com/tjasha.gafner

Palmarès de la 3ème édition des Etoiles du Piano

Premier Prix : Alexander Kashpurin (Russie)

2ème Prix et Prix de la Ville de Roubaix : Sayako Shinonaga (Japon)

3ème Prix : Ido Ramot (Israël)

4ème Prix : Hyelim Kim (Corée)

5ème Prix et Prix Scala Music : Tom Carré (France)

6ème Prix, Prix ESMD Hauts de France et Prix Revue Pianiste : Vincent Martinet (France)

Saint-Sulpice 2021 : Concours international de composition pour orgues et voix

Catégorie 1 : OEuvre pour grand orgue

Premier Prix : Andrea Damiano Cotti

Second Prix : Jean-Emmanuel Filet

Prix du public et Prix des internautes : Gabriele Agrimonti

Catégorie 2 : OEuvre pour orgue de choeur et voix

Premier Prix et Prix des internautes : Pierre-Alain Braye-Weppe

Second Prix : Alessio Ferrante

Prix du public : Laurent Coulomb

© www.aross.fr/composition2021

Programme musical

Johannes Hieronymus Kapsberger

Rosa Bianca

La Palatine

Louis Couperin

Fantaisie n° 1

La Palatine

Luigi Rossi

Dopo lungo penare(cantate)

La Palatine

Claudio Monteverdi

Lamento d’Arianna

La Palatine

Frédéric Chopin

Nocturne n° 9 en si majeur op. 32 n° 1

Jean-Baptiste Doulcet

Frédéric Chopin

Nocturne n° 8 en ré bémol majeur op. 27 n° 2

Jean-Baptiste Doulcet

Jean-Baptiste Doulcet

Improvisation

Jean-Baptiste Doulcet

Ernest Bloch

Nigun(improvisation)

David Grimal / Itamar Golan

Manuel Ponce / Jascha Heifetz

Estrellita (sérénade mexicaine)

David Grimal / Itamar Golan

Moritz Moszkowski

Guitare

David Grimal / Itamar Golan

Joseph Achron / Leopold Auer

Mélodie hébraïque

David Grimal / Itamar Golan

Maurice Emmanuel

Sonatine n° 2 op. 5 « Pastorale » :

I. La caille II. Le rossignol III. Le coucou

Patrick Hemmerlé

Enrique Granados

El Pelele

Patrick Hemmerlé

Liturgie de Saint Jean Chrysostome (Constantinople) / arrangement Lila Hajosi

Cheruvikon (Hymne des Chérubins)

Ensemble Irini

Roland de Lassus

Prophéties des Sibylles (extraits) :

Carmina Chromatico Sibylla Persica Sibylla Delphica Sibylla Erythrea

Ensemble Irini