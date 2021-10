Dana Ciocarlie & amis ; le Quatuor Hermès ; le Trio Bolivar XIX ; Marie-Andrée Joerger ; Talents Adami (4/4)

Avec Dana Ciocarlie, piano, et ses amis Isabelle Georges, chant, et Pascal Contet, accordéon ; le Quatuor Hermès ; le Trio Bolivar XIX (trompette, tuba et harpe) ; Marie-Andrée Joerger, accordéon ; Stéphanie Huang, violoncelle, et Raphaël Feuillâtre, guitare (Talents Adami Classique, 4e volet).

Dana Ciocarlie, © Bernard Martinez