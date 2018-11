Clémentine Decouture et N. Chevereau ; Clément Geoffroy ; Ottavio Dantone ; Trio delle Onde ; Quatuor Varèse

Clémentine Decouture, soprano

Nicolas Chevereau, piano

Clément Geoffroy, clavecin

Ottavio Dantone, clavecin

Trio delle Onde

Fabrice Coccitto, piano

Martin Blondeau, violon

Jérôme Pinget, violoncelle

Quatuor Varèse

François Galichet, violon

Julie Gehan Rodriguez, violon

Sylvain Séailles, alto

Thomas Ravez, violoncelle

Le Ban des Arts de Gadagne proposeLes Musicales de Gadagne: Saison 2018-2019

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts d'octobre à juin

Dimanche 11 novembre - 16 h : Clémentine Decouture et Nicolas Chevereau,"Guerre et Paix", Mélodies et Chansons françaises de la Grande Guerre

Châteauneuf de Gadagne, Orangerie de Blanche Fleur

Le Ban des Arts

Programme musical

Johann Adam Reincken

Toccata en sol mineur Fugue en sol mineur

Clément Geoffroy

Louis Couperin

Passacaille en sol mineur

Clément Geoffroy

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol mineur : III. Andantino doucement expressif

Quatuor Varèse

Anton Dvorak

Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur op. 96 "Américain" : III. Molto vivace IV. Finale

Quatuor Varèse

Nadia Boulanger

Soir d'hiver

Clémentine Decouture / Nicolas Chevereau

Maurice Ravel

Trois Chansons : I. Nicolette II. Trois beaux oiseaux du Paradis III. Ronde

Clémentine Decouture / Nicolas Chevereau

Haydn Wood

Roses of Picardy

Clémentine Decouture / Nicolas Chevereau

Adolphe Bérard

La Valse bleu horizon

Clémentine Decouture / Nicolas Chevereau

Henri Christiné

Phi-Phi : "Bien chapeautée" (air d'Aspasie)

Clémentine Decouture / Nicolas Chevereau

Georg Friedrich Haendel

Suite n° 5 en mi majeur HWV 430 I. Praeludium II. Allemande III. Courante IV. Air et 5 variations "L'Harmonieux Forgeron"

Ottavio Dantone

Dimitri Chostakovitch

Trio pour piano et cordes n° 2 en mi mineur op. 67 : III. Largo IV. Allegretto

Trio Delle Onde