Carte blanche à Raquel Camarinha et Yoan Héreau ; Simon Ghraichy ; Ilya Rashkovskiy ; l'Ensemble Sarbacanes

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

Avec Raphaël Sévère, clarinette

et le Quatuor Akilone :

Emeline Concé et Elise De-Bendelac, violons

Tess Joly, alto

Lucie Mercat, violoncelle

Simon Ghraichy, piano

Ilya Rashkovskiy, piano

L'Ensemble Sarbacanes

Neven Lesage et Gabriel Pidoux, hautbois

Alejandro Perez Marin, basson

Agustin Orcha, contrebasse

Loris Barrucand, clavecin

Agenda

A l'occasion de la parution du disque"Da Parma alla Scala"(Passavant Music)

Michaël & Nicolas Seigle, violon & violoncelle

Duetti de Niccolo Paganini et Alessandro Rolla

Mercredi 13 février - 20 h 30

Paris, Salle Cortot

Programmation musicale

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Simon Ghraichy

Chilly Gonzales

Robert on the Bridge

Simon Ghraichy

Ariel Ramirez

Alfonsina y el mar

Simon Ghraichy

Michael Nyman

Time Lapse

Simon Ghraichy

François Couperin

La Steinkerque

Ensemble Sarbacanes

Johann Friedrich Fasch

Sonate pour deux hautbois, basson et basse continue en si bémol majeur FaWV N:B2 (extraits) : I. Andante II. Allegro

Ensemble Sarbacanes

François-André Danican Philidor

Danse de village

Ensemble Sarbacanes

César Franck

Prélude, Choral et Fugue en si mineur

Ilya Rashkovskiy

Claude Debussy

Fêtes Galantes, Premier Livre : III. Clair de lune

Raquel Camarinha / Yoan Héreau

Maurice Delage

QuatrePoèmes hindous: II. Lahore (Un sapin isolé)

Raquel Camarinha / Yoan Héreau

Wolfgang Amadeus Mozart

Scène de concert "Ch'io mi scordi di te ?" K. 505

Raquel Camarinha / Yoan Héreau / Quatuor Akilone

Franz Schubert

Le Pâtre sur le rocher D. 965

Raquel Camarinha / Raphaël Sévère / Yoan Héreau

Francis Poulenc

Montparnasse Hyde Park

Raquel Camarinha / Yoan Héreau

Leonard Cohen

Dance Me to the End of Love

Raquel Camarinha / Yoan Héreau