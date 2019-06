Carte blanche à l'ensemble Doulce Mémoire ; l'Ensemble Diderot ; Guillaume Coppola ; Samy Camps

Samy Camps, ténor

Thibaud Epp, piano

, © Facebook : Samy Camps / Marine Cessat-Bégler

Doulce Mémoire, direction Denis Raisin-Dadre

Véronique Bourin et Clara Coutouly, sopranos

Hugues Primard, ténor

Matthieu Le Levreur, baryton

Pascale Boquet, luth et guitare Renaissance

Nicolas Sansarlat, lira da braccio, rebec

Adrien Reboisson, Elsa Frank, Denis Raisin-Dadre, Jérémie Papasergio, bombardes, douçaines, flûtes

Bruno Caillat, percussions

, © Doulcememoire.com

Ensemble Diderot

Johannes Pramsohler et Roldan Bernabé, violons baroques

Gulrim Choi, violoncelle baroque

Philippe Grisvard, clavecin

, © Fontevraud.fr

Guillaume Coppola, piano

, © Lisa Roze

Agenda

Entrée dans la cour des grands

Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire 2019

"Le violoncelle concertant au XVIIIe siècle"

Premier Prix : non attribué

Deuxième Prix : Ensemble Etrange Eclat, avec Gauthier Broutin, violoncelle

Prix du Public : Ensemble Understories, avec Clara Pouvreau, violoncelle

Générations France Musique, le live recevra les lauréats du Concours (partenariat France Musique)

Programmation musicale

Hervé

Mam’zelle Nitouche : Un mariage de raison

Samy Camps / Thibaud Epp

Georges Bizet

Carmen, Acte II : La fleur que tu m'avais jetée

Samy Camps / Thibaud Epp

Francis Poulenc

Bleuet

Samy Camps / Thibaud Epp

Hervé

Mam’zelle Nitouche : Couplets de l’Inspecteur

Samy Camps / Thibaud Epp

Hervé

Les Chevaliers de la Table Ronde : Air de Roland

Samy Camps / Thibaud Epp

Heinrich Isaac

Spagna (4 bombardes, percussions)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Claudin de Sermisy

Tant que vivray (soprano, ténor, luth)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Pierre Certon

Tant que vivray (soprano, 4 douçaines)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Clément Janequin

Il était une fillette (soprano, ténor, guitare Renaissance)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Anonyme

Pavane et gaillarde "Le Tout" (4 bombardes, percussions)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Adrien Le Roy

A mes peines et ennuis (soprano, guitare Renaissance, percussions)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Pierre Attaingnant (éd.)

Allemande et tourdion (flûte soprano, 3 douçaines, guitare Renaissance, percussions)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Anonyme

Venus (basse danse) (luth, rebec)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Marchetto Cara

Ave Maria (soprano, luth, lira da braccio)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Anonyme

Venus (basse danse) (vièle, luth)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Marchetto Cara

Ave Maria gratia plena (soprano, ténor, luth, flûte basse, lira da braccio)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Anonyme

Venus (basse danse) (flûte, luth)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Bartolomeo Tromboncino

O Mischini (soprano, baryton, flûtes, luth, lira da braccio)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Jacques Arcadelt

Il me prend fantaisie (soprano, ténor, baryton, luth)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Jacques Arcadelt

Amour se plaint de ton forfait (4 flûtes)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Jacques Arcadelt

Les yeux qui me sçeurent prendre (soprano, ténor, baryton, 4 flûtes)

Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin-Dadre

Federico Mompou

Música Callada : XV. Lento – plaintif

Guillaume Coppola

Frédéric Chopin

Prélude op. 28 n° 4 en mi mineur

Guillaume Coppola

Erik Satie

Gnossienne n° 5

Guillaume Coppola

Federico Mompou

Impresiones intimas : VIII. Secreto

Guillaume Coppola

Federico Mompou

Prélude n° 7 "Palmier d’étoiles"

Guillaume Coppola

Claude Debussy

Préludes, Livre II : XII. Feux d’Artifice

Guillaume Coppola

Gerhard Diessener

Sonate en trio en sol mineur

Ensemble Diderot

Henry Purcell

Trio Sonata n° 6 en sol mineur "The Great Chaconne" (Sonatas in Four Parts)

Ensemble Diderot