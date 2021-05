Carte blanche à Dominique Vellard • Il Groviglio • Académie Orsay Royaumont (2e volet) • Trio Karénine

Carte blanche à Dominique Vellard, directeur de l'Ensemble Gilles Binchois et compositeur • Ensemble Il Groviglio, direction Marco Angioloni • Académie Orsay/Royaumont, 2e volet : Kaëlig Boché, ténor, et Jeanne Vallée, piano • Trio Karénine (piano et cordes)

Invités

Ensemble Gilles Binchois :

Anne-Marie Lablaude, soprano

Dominique Vellard, ténor et oud

Baptiste Romain, vièle, cornemuse, baryton

Keyvan Chemirani, zarb et daf

Junko Takayama, soprano

Fuko Ishii, piano

Académie Orsay / Royaumont, volet 2

Kaëlig Boché, ténor, et Jeanne Vallée, piano

Trio Karénine

Paloma Kouider, piano

Charlotte Juillard, violon

Louis Rodde, violoncelle

Agenda

Le Jardin Musical : récital Maria João Pires en LiveStream

Dimanche 9 mai - 18 h

Sur la plateforme www.jardinmusical.tv

Programme

Chanson séfarade

Esta montaña (soprano, vièle, oud)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Gaucelm Faidit / Mélodies traditionnelles occitanes

Del gran golfe de mar (ténor, vièle, zarb)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Adam de la Halle

Trop désir, rondeau (soprano, ténor, baryton)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Traditionnel occitan

Quand la pastoura (instrumental)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Martin Codax

Quantas sabedes amare, cantiga de amigo (ténor, vièle)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Chanson traditionnelle occitane

Triste es lo cel (soprano, daf)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Trouvère anonyme (Chansonnier de l'Arsenal)

Quant voi le douz tens (cornemuse, zarb)

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Dominique Vellard

Cantar del alma (2011-2014) :

I.« Cantar del alma », sur un poème de Jean de la Croix

II. « A Song », sur un poème de Benkt-Erik Hedin

III.« When I Am Dead », sur un poème de Christina Georgina Rossetti

IV. « Allégeance », sur un poème de René Char

V. « Why Did the Lamp Go out », sur un poème de Rabindranath Tagore

VI. « When She Passed by Me », sur un poème de Rabindranath Tagore

Junko Takayama / Fuko Ishii

Anton Dvorak

Trio avec piano n° 3 en fa mineur op. 65 : III. Poco adagio

Trio Karénine

Franz Schubert

Trio avec piano n° 2 en mi bémol majeur op. 100 D. 929 : III. Scherzando. Allegro moderato - Trio

Trio Karénine

Joseph Haydn

Trio avec piano n° 39 en sol majeur Hob. XV 25 "Zigeunertrio" : III. Rondo all'ongarese. Presto

Trio Karénine

Francis Poulenc

Deux Mélodies de Guillaume Apollinaire : I. Montparnasse

Kaëlig Boché / Jeanne Vallée

Roger Quilter

Three Shakespeare Songs op. 6 : I. Come away, Death

Kaëlig Boché / Jeanne Vallée

Benjamin Britten

Illuminations, sur des poèmes d'Arthur Rimbaud (extraits) :

II. Villes IIIa. Phrase IIIb. Antique IV. Royauté V. Marine

Kaëlig Boché / Jeanne Vallée

Francis Poulenc

Quatre Chansons pour enfants : III. Le petit garçon trop bien portant

Kaëlig Boché / Jeanne Vallée

Alessandro Stradella

Santa Editta vergine e monaca, Regina d'Inghilterra, oratorio à six voix et basse continue (extraits) :

Aria "Speranze gradite" (Eugénie Lefebvre)

Recitativo "Codarda, e che vaneggio?" (Eugénie Lefebvre)

Recitativo "Di chi brama il tuo ben" - Aria "Chi pianti e sospiri" (Marco Angioloni)

Recitativo "Pregio che poco dura" - Aria "Che piacer non di si dee" (Eugénie Lefebvre)

Recitativo "Alle vigilie intenti" (Sylvain Manet, Eugénie Lefebvre, Ambroisine Bré, Marco Angioloni)

Terzetto "Mal nato è il desire" (Ambroisine Bré, Sylvain Manet, Marco Angioloni)

Recitativo "Agi, pompe, beltà, diletti e regni" (Eugénie Lefebvre)

Aria "Così disciolta da cure frali" (Eugénie Lefebvre)

Recitativo "Qui tace la reina" (Sylvain Manet)

Terzetto "A notte breve" (Ambroisine Bré, Sylvain Manet, Marco Angioloni)

Recitativo "Di profeta real s'odan gli accenti" (Ambroisine Bré)

Ensemble Il Groviglio, dir. Marco Angioloni

