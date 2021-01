Brouillamini / XAMP / Trio Zarathoustra / Marina Viotti & Gabriel Bianco / Marie-Josèphe Jude & Michel Béroff

Avec Brouillamini, consort de flûtes à bec / le Duo XAMP (Fanny Vicens & Jean-Etienne Sotty, accordéons) / le Trio Zarathoustra (piano et cordes) / Marina Viotti, mezzo-soprano, & Gabriel Bianco, guitare / Marie-Josèphe Jude & Michel Béroff, piano à quatre mains

Invités

Le Consort Brouillamini :

Elise Ferrière, Virginie Botty, Aranzazu Nieto, Florian Gazagne et Guillaume Beaulieu, flûtes à bec

Le Trio Zarathoustra :

Théotime Gillot, piano

Thomas Briant, violon

Eliott Leridon, violoncelle

Programmation musicale

Dimitri Chostakovitch

Trio avec piano n° 2 en mi mineur op. 67 : IV. Allegretto

Trio Zarathoustra

Anton Arenski

Trio avec piano n° 1 en ré mineur op. 32 : III. Elégie

Trio Zarathoustra

Gabriel Fauré / arrangement Gabriel Bianco

Après un rêve op. 7 n° 1

Marina Viotti / Gabriel Bianco

Carlos Eleta Almaran / arrangement Gabriel Bianco

Historia de un amor

Marina Viotti / Gabriel Bianco

Manuel de Falla / arrangement Gabriel Bianco

Sept Chansons populaires espagnoles :

V. Nana VII. Polo

Marina Viotti / Gabriel Bianco

Jacques Brel / arrangement Gabriel Bianco

Les Vieux Amants

Marina Viotti / Gabriel Bianco

Steve Reich / arrangement Duo XAMP

Piano Phase

Duo XAMP

François Couperin

Musette de Choisy / Musette de Taverny (Troisième Livre de pièces de clavecin, Quinzième Ordre)

Duo XAMP

Maurice Ravel

Ma Mère l'Oye :

I. Pavane de la Belle au bois dormant II. Petit Poucet III. Laideronnette, impératrice des Pagodes IV. Les Entretiens de la Belle et de la Bête V. Le Jardin féerique

Marie-Josèphe Jude / Michel Béroff

Deux Masques anglais :

John Coprario / arrangement Consort Brouillamini

Cupararee or Gray's Inn

Robert Johnson

The First of the Prince's

Consort Brouillamini

Trois extraits du Fitzwilliam Virginal Book / arrangement Consort Brouillamini :

Anonyme

Watkins Ale

William Byrd

Rowland

The Woods so Wild

Consort Brouillamini

Henry Purcell / arrangement Consort Brouillamini

Chaconne en sol mineur Z. 730

Consort Brouillamini