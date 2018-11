Benedek Horváth ; Raphaël Jouan et Flore Merlin ; Louise Acabo ; Geoffroy Couteau ; le Quatuor Yako

Benedek Horváth, piano

Raphaël Jouan, violoncelle

Flore Merlin, piano

Louise Acabo, clavecin

Premier Prix du Concours Corneille 2018

Avec la participation de Vincent Dumestre, directeur musical du Poème Harmonique

Geoffroy Couteau, piano

Quatuor Yako

Ludovic Thilly, violon

​Pierre Maestra, violon

Vincent Verhoeven, alto

Alban Lebrun, violoncelle

Programme musical

François Couperin

La Ténébreuse (Premier Livre de Pièces de clavecin, Troisième Ordre)

La Divine Babiche ou les Amours badins (Quatrième Livre de Pièces de clavecin, Vingt-quatrième Ordre)

Les Tours de passe-passe (Quatrième Livre de Pièces de clavecin, Vingt-deuxième Ordre)

La Garnier (Premier Livre de Pièces de clavecin, Deuxième Ordre)

Les Vieux Seigneurs (Quatrième Livre de Pièces de clavecin, Vingt-quatrième Ordre)

Les Jeunes Seigneurs (Quatrième Livre de Pièces de clavecin, Vingt-quatrième Ordre)

Louise Acabo

Franz Schubert

Sonate n° 20 en la majeur D. 959 : II. Andantino

Geoffroy Couteau

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 32 en ut mineur op. 111 : I. Maestoso - Allegro con brio ed appassionato

Geoffroy Couteau

Louis Vierne

Sonate pour violoncelle et piano en si mineur op. 27 (extraits) :

II. Molto largamente III. Risoluto - Allegro molto

Raphaël Jouan / Flore Merlin

Robert Schumann

Quatuor à cordes n° 3 en la majeur op. 41 n° 3 (extraits) :

II. Assai agitato - Un poco adagio - Tempo risoluto III. Adagio molto

Quatuor Yako

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en sol mineur op. 74 n° 3 "Le Cavalier" : IV. Finale

Quatuor Yako

Leos Janacek

Dans les brumes I. Andante II. Molto adagio III. Andantino IV. Presto

Benedek Horvath

Bela Bartok

Danse roumaine Sz 43 n° 1

Benedek Horvath

Le Ban des Arts de Gadagne proposeLes Musicales de Gadagne: Saison 2018-2019

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts d'octobre à juin

Dimanche 11 novembre - 16 h : Clémentine Decouture et Nicolas Chevereau,"Guerre et Paix", Mélodies et Chansons françaises de la Grande Guerre

Châteauneuf de Gadagne, Orangerie de Blanche Fleur

Le Ban des Arts

Les Pianissimes: Jérémie Moreau

Bach, Beethoven, Chopin

Lundi 12 novembre - 20 h

Couvent des Récollets, Paris 10e

Claire de Sévigné, soprano, et Huw Montague Rendall, baryton

Avec Hélio Vida, piano

Mozart, Rossini, Verdi, Donizetti, Thomas, Offenbach

Vendredi 16 novembre - 20 h 30

Théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains

Les Grandes Voix de demain