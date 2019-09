Antoine Tamestit et Cédric Tiberghien ; David Kadouch ; Faenza ; Jonathan Fournel et ses amis

Jonathan Fournel, piano

Trio Arnold

Shuichi Okada, violon

Manuel Vioque-Judde, alto

Bumjun Kim, violoncelle

Sam Armstrong, piano

Yume Fujise et Shuichi Okada, violons

Manuel Vioque-Judde, alto

Zéphyrin Rey-Bellet, violoncelle

Ensemble Faenza

Saskia Salembier, mezzo-soprano, violon

Francisco Manalich, ténor, basse de viole

Emmanuel Vistorky, basse

Jean-Luc Debattice, comédien

Marco Horvat, basse, théorbe, guitare et direction

David Kadouch, piano

Antoine Tamestit, alto

Cédric Tiberghien, piano

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2019-2020

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts de septembre à juin

Dimanche 22 septembre - 16 h : François Moschetta, piano ("Préludes sans fin...")

Châteauneuf de Gadagne, Chapelle des Pénitents

Les Pianissimes : François Moschetta

Autour des Préludes : Debussy, Scriabine, Liadov, Fauré, Rachmaninov

Mercredi 25 septembre - 20 h

Paris, musée Guimet

Entrée dans la cour des grands

Concours Corneille - Concours international de Musique baroque de Normandie, 4ème édition

Premier Prix : Bethany Horak-Hallett, mezzo-soprano (Royaume Uni)

Deuxième Prix, Prix du public, Prix Jeunes Talents : Julie Roset, soprano léger colorature (France)

Générations France Musique, le live recevra les lauréates le vendredi 11 octobre de 18 h à 20 h, en simultané sur France Musique et sur la BBC

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Andante spianato en sol majeur et Grande Polonaise Brillante en mi bémol majeur op. 22

Jonathan Fournel

Ludwig van Beethoven

Trio à cordes n° 5 en ut mineur op. 9 n° 3 : I. Allegro con spirito

Trio Arnold

Enrique Granados

Quintette pour piano et cordes en sol mineur op. 49 : III. Largo - Molto presto

Sam Armstrong / Yume Fujise / Suichi Okada / Manuel Vioque-Judde / Zéphyrin Rey-Bellet

Franz Liszt

Funérailles (Harmonies poétiques et religieuses)

David Kadouch

Leos Janacek

Sonate en mi bémol mineur "1.X.1905" : I. Predtucha (Le Pressentiment)

David Kadouch

Frédéric Chopin

Valse n° 7 en ut dièse mineur op. 64 n° 2

David Kadouch

Charles Coypeau Dassoucy

Airs à quatre parties (1653) et textes extraits de Les Aventures de Monsieur d'Assoucy (1677) et Les Aventures d'Italie (1677) :

Astre divin C'est trop délibérer Ne tenez plus mon coeur Adieu à la cour de Savoie

Faenza

Johannes Brahms

Sonate pour alto et piano n° 1 en fa mineur op. 120 n° 1 I. Allegro appassionato II. Andante un poco adagio III. Allegretto grazioso IV. Vivace

Antoine Tamestit / Cédric Tiberghien

Johannes Brahms

Nachtigall op. 97 n° 1

Antoine Tamestit / Cédric Tiberghien

Johannes Brahms

Wiegenlied op. 49 n° 4

Antoine Tamestit / Cédric Tiberghien