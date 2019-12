Programme non diffusé en raison d'un mouvement social

Anastasia Kobekina, violoncelle, et Luka Okros, piano

Octotrip

Jules Boittin, François Chapuis, Robinson Khoury, Alexis Lahens, Charlie Maussion et Nicolas Vazquez, trombone ténor

Victor Auffray, euphonium

Lucas Dessaint, tuba

Julien Beautemps, accordéon

Avec Jesus Reneses Quintero, saxophone alto

Charles Comerford, basson

Nour Ayadi, piano

Thomas Lefort, violon

Pierre-Yves Hodique, piano

Jean-Baptiste Doulcet, piano, lauréat du Concours Long Thibaud Crespin 2019

Le Ban des Arts de Gadagne propose

Les Musicales de Gadagne : Saison 2019-2020

En partenariat avec Générations France Musique, le live

10 concerts de septembre à juin

Dimanche 15 décembre - 16 h : Clémentine Decouture, soprano, Romain Dayez, baryton, Nicolas Chevereau, piano ("Tea for two, two for tea")

Salle de l'Arbousière, Parc de la Chapelle

Concert annulé

19ème Piano Campus

Pontoise, Journées internationales de Piano

Du 14 décembre 2019 au 2 février 2020

Entrée dans la cour des grands

10ème Concours International de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger

Grand Prix de Duo Chant-Piano, Prix Rainier III de Monaco : Erika Baikoff, soprano et Gary Beecher, piano

Prix de lied : Ekaterina Chayka-Rubinstein, mezzo-soprano et Maria Yulin, piano

Prix de mélodie : Ronan Caillet, ténor et Malte Schäfer, piano

Générations France Musique, le live recevra le Duo Caillet-Schäfer le samedi 21 décembre

Jean-Sébastien Bach

Caprice sur le départ de son frère bien-aimé en si bémol majeur BWV 992

Jean-Baptiste Doulcet

Jean-Baptiste Doulcet

Improvisation

Jean-Baptiste Doulcet

Fritz Kreisler

La Gitana

Thomas Lefort / Pierre-Yves Hodique

Manuel de Falla

Sept Chansons populaires espagnoles : III. Asturiana

Thomas Lefort / Pierre-Yves Hodique

Camille Saint-Saëns / transcription Georges Bizet

Introduction et Rondo capriccioso en la mineur op. 28

Thomas Lefort / Pierre-Yves Hodique

Vâčeslav Semenov

Sonate pour accordéon n° 1 : III. Finale. Presto ritmico

Julien Beautemps

Modeste Moussorgski / arrangement Julien Beautemps et Daniel Asensio

Les Tableaux d'une exposition (extraits) :

I. Promenade I IX. Ballet des poussins dans leur coque XIV. Cum mortuis in lingua mortua XV. La Cabane sur des pattes de poule XVI. La Grande Porte de Kiev

Julien Beautemps / Jesus Reneses Quintero / Charles Comerford / Nour Ayadi

Serge Rachmaninov / arrangement Alexander Vlasov

Elégie en mi bémol mineur op. 3 n° 1

Anastasia Kobekina / Luka Okros

Guia Kantcheli / arrangement Luka Okros

Herio Bichebo

Anastasia Kobekina / Luka Okros

Frédéric Chopin

Ballade n° 4 en fa mineur op. 52

Luka Okros

Robinson Khoury

Las Cataratas

Octotrip

François Chapuis

Lamento

Octotrip

Bastien Ballaz

Marguerite & Micheline

Octotrip