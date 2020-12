Karol Mossakowski, piano / Le Trio Musica Humana / Ambroisine Bré et ses amis / Le Hot Sugar Band

Karol Mossakowski, piano : improvisations sur des chants de Noël / Le Trio Musica Humana : Loto musical / Ambroisine Bré, mezzo-soprano, Jules Dussap, violon, et Ismaël Margain, piano / Le Hot Sugar Band, swing band

L'émission en vidéo

Émission enregistrée sans public le mercredi 16 décembre 2020 à 17 h au Théâtre de l'Alliance Française à Paris

Invités

Karol Mossakowski, piano

piano Trio Musica Humana :

Igor Bouin, baryton

Martial Pauliat, ténor

Yann Rolland, contre-ténor

Avec la participation de Clément Rochefort

Et avec la voix de Corinne Benizio

, © Marine Calu

Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Jules Dussap, violon

Ismaël Margain, piano

Hot Sugar Band :

Bastien Brison, piano

JulienDidier, contrebasse

Julien Ecrepont, trompette

Corentin Giniaux, clarinette et saxophone

Jonathan Gomis, batterie

Jean-Philippe Scali, saxophone, clarinette

Vincent Simonelli, guitare

Avec Anouk Chipault Le Guennec et Theodora Grimmeisen, danseuses

, © Lisa Miri

Programmation musicale

Karol Mossakowski

Pot-pourri de noëls (improvisation)

Karol Mossakowski

Alfred Schnittke / arrangement Jules Dussap et Ismaël Margain

Silent Night

Ambroisine Bré / Jules Dussap / Ismaël Margain

Nat King Cole / arrangement Jules Dussap et Ismaël Margain

The Christmas Song

Ambroisine Bré / Jules Dussap / Ismaël Margain

Ralph Blane / arrangement Jules Dussap et Ismaël Margain

Have Yourself a Merry Little Christmas

Ambroisine Bré / Jules Dussap / Ismaël Margain

Karol Mossakowski

Nocturne sur "Silent Night" (improvisation)

Karol Mossakowski

Karol Mossakowski

Variations sur "Adeste fideles" (improvisation)

Karol Mossakowski

Trio Musica Humana (conception générale)

Bingo ! Loto musical :

Gilles Binchois

Salve Sancta Parens

Bobby Lapointe / arrangement Igor Bouin

Sentimental Bourreau

Josquin Desprez

El Grillo

Henry Purcell

Music for a While

Dominique Desmons

Il fait chaud à Mexico

George Bruns / arrangement Igor Bouin

La Ballade de Davy Crockett

Michel Elmer

Paris Tour Eiffel

Michel Berger

Monopolis

Trio Musica Humana / Clément Rochefort / Voix de Corinne Benizio

Harry Woods

What a Little Moonlight Can Do

Nicolle Rochelle / Hot Sugar Band

Dorothy Fields / Jerome Kern

The Way You Look Tonight

Nicolle Rochelle / Hot Sugar Band

Billie Holiday

Fine and Mellow

Nicolle Rochelle / Hot Sugar Band

Al Stillman / Alexander Hyde / Basil George Adlam

With Thee I Swing

Nicolle Rochelle / Hot Sugar Band