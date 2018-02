Grégoire Girard et César Birschner ; Zoltan Fejervari ; Olivia Gay et Suzana Bartal

Grégoire Girard, violon

César Birschner, piano

Zoltan Fejervari, piano

Premier Prix du Concours Musical International de Montréal 2017

Olivia Gay, violoncelle

Suzana Bartal, piano

Programme

Robert Schumann

Sonate pour violon et piano n° 1 en la mineur op. 105

I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck

II. Allegretto

III. Lebhaft

Grégoire Girard et César Birschner

Mozart Camargo Guarneri

Sonate pour violon et piano n° 4

I. Energico ma espressivo

II. Intimo

III. Allegro appassionato

Grégoire Girard et César Birschner

Joseph Haydn

Fantaisie en ut majeur Hob. XVII : 4

Zoltan Fejervari

Robert Schumann

Gesänge der Frühe (Chants de l'aube) op. 133

I. en ré majeur

II. en ré majeur

III. en la majeur

IV. en fa dièse mineur

V. en ré majeur

Zoltan Fejervari

Leos Janacek

V mlhach (Dans les brumes)

I. Andante

II. Molto adagio – Presto

III. Andantino

IV. Presto – Meno mosso – Adagio

Zoltan Fejervari

Dimitri Chostakovitch

Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur op. 40

I. Allegro non troppo

II. Allegro

III. Largo

IV. Allegro

Olivia Gay et Suzana Bartal

Entrée dans la cour des grands

Palmarès du 2ème Concours National de Trompette de Lormont

Maximilien Nardari, Prix de la catégorie Or et Prix du Public

Paris Opera Competition : 6ème édition (2019)

Inscriptions jusqu'au 1er mai 2018 sur www.ciopera.com

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 11 février - 16 h : Liya Petrova, violon, Adrien La Marca, alto, Aurélien Pascal, violoncelle

J.-S. Bach : Variations Goldberg (transcription pour trio à cordes par Dimitri Sitkovetski)

Présentation : Corinne Schneider

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

Les Pianissimes, saison 2017/18

Lundi 12 février - 20 h : Ran Jia

Mozart, Brahms, Schubert

Paris, Couvent des Récollets

Allégorie en rouge

Florentin Ginot, contrebasse

Paolo Rigutto, piano

Transcriptions d'après Marais, J.-S. Bach, Webern, Schumann, Kurtag, Beethoven

Jeudi 15 février - 12 h 30

Auditorium du Petit Palais

