Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud ; Leonardo Pierdomenico ; Faustine de Monès

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Premier Prix au Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique 2017

Jonas Vitaud, piano

Leonardo Pierdomenico, piano

Faustine de Monès, soprano

Prix du Duo au Concours International d'interprétation de la Mélodie française de Toulouse 2017

Paul Montag, piano

Programme musical

Muzio Clementi

Sonate en fa dièse mineur op. 25 n° 5

I. Più tosto allegro con espressione

II. Lento e patetico

III. Presto

Leonardo Pierdomenico

Franz Liszt

Scherzo et Marche

Leonardo Pierdomenico

Frédéric Chopin

Ballade n° 4 en fa mineur op. 52

Leonardo Pierdomenico

Francis Poulenc

Fiançailles pour rire (Poèmes de Louise de Vilmorin)

I. La Dame d’André

II. Dans l’herbe

III. Il vole

IV. Mon cadavre est doux comme un gant

V. Violon

VI. Fleurs

Faustine de Monès et Paul Montag

Franz Schubert

Suleika I D. 720

Auf dem See D. 543

Faustine de Monès et Paul Montag

Gaetano Donizetti

Prendi per me sei libero (L’Elisir d’amore, Acte II, air d’Adina)

Faustine de Monès et Paul Montag

Serge Rachmaninov

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 19

I. Lento – Allegro moderato – Moderato

II. Allegro scherzando

III. Andante

IV. Allegro mosso – Moderato – Vivace

Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud

Anton Dvorak

Klid (Calme des bois) op. 68 n° 5

(extrait, transcrit pour violoncelle et piano, du cycle pour piano à quatre mains De la forêt de Bohême op. 68)

Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud

Agenda

Jeunes Talents : demandez le programme du mois de janvier !

Avec notamment Dmitry Sin, le Trio Métral, le Trio Ayonis, le Duo Eclypse, Lillian Gordis...

Monsieur de Pourceaugnac de Molière et Lully, en tournée en France et en Europe

Les Arts Florissants, sous la direction (en alternance) de Paolo Zanzu

A partir du 9 janvier

Le Centre de musique de chambre de Paris à la Salle Cortot

Avec les Dichterliebe de Schumann, par Florian Hille et Tanguy de Williencourt

Guillaume Bellom et Ismaël Margain, et bien des surprises...

Du 11 au 27 janvier

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 14 janvier - 16 h : Louis Rodde, violoncelle, et Gwendal Giguelay, piano

OEuvres de Beethoven, Mendelssohn, Prokofiev, Bartok

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

Réseaux sociaux

La page facebook du Fan club de Génération jeunes interprètes