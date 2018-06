Valentin Tournet et le Quatuor de la Chapelle Harmonique ; Fiona McGown et Célio Oneto Bensaïd ; le Quatuor Constanze

Quatuor deLa Chapelle Harmonique:

Gabrielle Rubio, traverso

Evgeny Sviridov, violon baroque

Valentin Tournet, viole de gambe

Jean-Christophe Dijoux, clavecin

Fiona McGown, mezzo-soprano

Célia Oneto Bensaïd, piano

Quatuor Constanze:

Emeline Pierre Larsen, violon

Esther Gutierrez, violon

Sandra Garcia Hwung, alto

Marion Platero, violoncelle

Programme musical

Georg Philipp Telemann

Nouveau Quatuor Parisien n° 6 en mi mineur TWV 43:e4 I. Prélude II. Gay III. Vite IV. Gracieusement V. Distrait VI. Modéré

Quatuor de La Chapelle Harmonique

Jean-Sébastien Bach

Sonate en trio BWV 525 (transposée en sol majeur)

I. Allegro moderato II. Adagio III. Allegro

Quatuor de La Chapelle Harmonique

Erich Wolfgang Korngold

Four Shakespeare Songs op. 31 I. Desdemona's song II. Under the Greenwood tree III. Blow, blow thou winter wind IV. When birds do sing

Fiona McGown / Célia Oneto Bensaïd

Gabriel Fauré

Mirages op. 113 I. Cygne sur l'eau II. Reflets dans l'eau III. Jardin nocturne IV. Danseuse

Fiona McGown / Célia Oneto Bensaïd

Johannes Brahms

Liebestreu op. 3 n° 1 Meine Liebe ist grün op. 63 n° 5 Verzagen op. 72 n° 4

Fiona McGown / Célia Oneto Bensaïd

George Onslow

Quatuor à cordes en ré mineur op. 10 n° 2 I. Allegro maestoso ed espressivo II. Menuetto Allegro III. Andante con variazioni IV. Finale Allegretto

Quatuor Constanze

Lucien Durosoir

Quatuor à cordes n° 1 en fa mineur (extrait) : II. Scherzo Très vif et léger

Quatuor Constanze

Agenda

73ème Concours de Genève : du 27 octobre au 14 novembre 2018

Epreuves de présélection pour la clarinette : du 4 au 6 juin

Epreuves de présélection pour le piano : du 11 au 13 juin

Les Pianissimes: Aurèle Marthan et l'Ensemble Ouranos jouent Mozart

Lundi 11 juin - 20 h

Paris, Couvent des Récollets

Réseaux sociaux

La page facebook du Fan club de Génération jeunes interprètes