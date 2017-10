Concert de Raphaël Sévère et Jean-Frédéric Neuburger à Bagatelle

Concert

Raphaël Sévère, clarinette

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Carl Maria von Weber

Grand Duo Concertant pour clarinette et piano en mi bémol majeur op. 48

I. Allegro con fuoco / II. Andante / III. Rondo

Claude Debussy

Première Rhapsodie

Alban Berg

Quatre Pièces pour clarinette et piano op. 5

I. Mässig / II. Sehr langsam / III. Sehr rasch / IV. Langsam

Jörg Widmann

Fünf Bruchstücke

I. Asserst langsam / II. Presto possibile / III. Sehr langsam frei / IV. Energiegeladen sehr schnell / V. Croche = 40

Francis Poulenc

Sonate pour clarinette et piano

I. Allegro / II. Romanza / III. Allegro con fuoco

Bela Bartok

Six Danses populaires roumaines

I. Danse du bâton / II. Danse de la ceinture / III. Trépigneuse / IV. Danse de ceux de Bucium / V. Polka roumaine / VI. Danse précipitée

Enregistré le 2 septembre 2017 à Bagatelle, dans le cadre de Solistes à Bagatelle

Actualités du disque

Joseph Haydn

Scena di Berenice

Léa Desandre, mezzo-soprano

Opera Fuoco, dir. David Stern

Aparté (à paraître)

Julian Arcas / d'après Giuseppe Verdi

Fantaisie sur des thèmes de la Traviata

Cyprien N'tsaï, guitare

S-TWO Corporation and Sylphide Records

Trad. Irlande / The Curious Bards

A Set of 3 Irish Airs / Rakes of Westmeath / Since Sounding Drums

The Curious Bards

Harmonia Mundi

Entrée dans la cour des grands

Léa Desandre lauréate du Prix "Jeune Soliste" des Médias Francophones Publics 2018

Concours Musical International de Montréal : Chant 2018

Inscriptions jusqu'au 15 décembre

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 29 octobre - 16 h : Shuichi Okada, violon, et Clément Lefebvre, piano

Robert et Clara Schumann, Brahms

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne



