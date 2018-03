Récital de Lucas Debargue à la Philharmonie de Paris

Concert

Lucas Debargue, piano

Franz Schubert

Sonate n° 13 en la majeur D. 664 I. Allegro moderato / II. Andante / III. Allegro

Franz Schubert

Sonate n° 14 en la mineur D. 784 I. Allegro giusto / II. Andante / III. Allegro vivace

Karol Szymanowski

Sonate n° 2 en la majeur op. 21 I. Allegro assai / II. Tema : Allegretto tranquillo / III. Allegro moderato

Milosz Magin

Nostalgie du pays

Jesse Greer / Lucas Debargue

Improvisation sur Just you, just me

Enregistré le 27 novembre 2017 à la Grande Salle de laPhilharmonie de Paris

Au disque

Georgi Catoire

Sonate pour violon et piano n° 1 en si mineur op. 15 I. Allegro non tanto, ma appassionato / II. Barcarolle. Andante / III. Allegro con spirito - Vivamente - Maestoso

Fedor Rudin, violon / Florian Noack, piano

Ars Produktion

Enrique Granados / arrangement Quatuor Yendo

Douze Danses espagnoles op. 37 (extraits) : Oriental / Malaguena

Quatuor Yendo : Antonio Garcia Jorge, saxophone soprano / Jonathan Radford, saxophone alto / Antonin Pommel, saxophone ténor / Martin Trillaud, saxophone baryton

Agenda

LeFestival Classicavalfête ses 25 ans : 2ème opus

Sous la direction artistique d'Elena Rozanova

Avec Svetlin Roussev, François Salque, Manuel Vioque-Judde, Brieuc Vourch, Vincent Peirani, et une Carte blanche à Jean-François Zygel

Du 12 au 15 mars

Les Virtuoses du coeur, 7ème édition du concours de piano

Claire Désert, présidente du jury et marraine du concours

Un programme de l'association caritative Coline en Ré

Samedi 17 mars, à partir de 14 h

Clichy, Conservatoire Léo Delibes

Concerts en hommage aux victimes du terrorisme

Avec Richard Galliano, le Quatuor Voce, le Quatuor Hermès, le Spiritango Quartet, le Duo Jatekok...

Samedi 17 et dimanche 18 mars - 20 h

Salle Colonne

