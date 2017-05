Récital de Cyrille Dubois et Alphonse Cemin ; Rising Stars (premier volet)

Concert

Enregistré le 27 mars 2017 au Théâtre de l'Athénée

Cyrille Dubois, ténor

Alphonse Cemin, piano

Robert Schumann

Dichterliebe op. 48

Im wunderschönen Monat Mai op 48 n°1 / Aus meinen Tränen spriessen op 48 n°2 / Die Rose die Lilie die Taube die Sonne op 48 n°3 / Wenn ich in deine Augen seh' op 48 n°4 / Ich will meine Seele tauchen op 48 n°5 / Im Rhein im heiligen Strome op 48 n°6 / Ich grolle nicht op 48 n°7 / Und wüssten's die Blumen die kleinen op 48 n°8 / Das ist ein Flöten und Geigen op 48 n°9 / Hör' ich das Liedchen klingen op 48 n°10 / Ein Jüngling liebt ein Mädchen op 48 n°11 / Am leuchtenden Sommermorgen op 48 n°12 / Ich hab' im Traum geweinet op 48 n°13 / Allnächtlich im Traume seh ich dich op 48 n°14 / Aus alten Märchen winkt es op 48 n°15 / Die alten bösen Lieder op 48 n°16

Gabriel Fauré

Cinq Mélodies de Venise op. 58

Mandoline / En sourdine / Green / A Clymène / C'est l'extase

Benjamin Britten

Seven Sonnets of Michelangelo op. 22

Sonnet XVI : Sì come nella penna e nell'inchiostro / Sonnet XXXI : A che più debb'io mai l'intensa voglia / Sonnet XXX : Veggio co' bei vostri occhi un dolce lume / Sonnet LV : Tu sa' ch'io so signior mie che tu sai / Sonnet XXXVIII : Rendete a gli occhi miei o fonte o fiume / Sonnet XXXII : S'un casto amor s'una pietà superna / Sonnet XXIV : Spirto ben nato in cui si specchia e vede

Enregistré le 14 janvier 2017 à l'Amphithéâtre de la Philharmonie de Paris, dans le cadre du cycle "Rising Stars"

Horacio Ferreira, clarinette

David Bekker, piano

Johannes Brahms

Sonate pour clarinette et piano n° 1 en fa mineur op. 120 n° 1

I. Allegro appassionato / II. Andante un poco adagio / III. Allegretto grazioso / IV. Vivace

Kimmo Hakola

Creazy pour clarinette seule op. 94 (création française)

Georges Bizet / Nicolas Baldeyrou

Carmen Fantasy pour clarinette et piano

Agenda

Les Musicales de Bagatelle fêtent leurs dix ans

Direction artistique : Marielle Nordmann

27 et 28 mai, Orangerie du Parc de Bagatelle

3 et 4 juin, Parc floral

Les Musicales de Bagatelle

