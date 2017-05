Philippe Estèphe et Honoré Béjin ; Han Kim ; Aymeric Fournès, Léa Birnbaum et Loris Barrucand ; Louise Cournarie

Philippe Estèphe, baryton

Honoré Béjin, piano

Han Kim, clarinette

Premier Prix au Concours International de Clarinette Jacques Lancelot 2017

Fuminori Tanada, piano

Aymeric Fournès, sacqueboute

Premier Prix au Concours des Sacqueboutiers de Toulouse 2017

Léa Birnbaum, violoncelle

Loris Barrucand, clavecin

Louise Cournarie, piano

Programme musical

Claude Debussy

Trois Ballades de François Villon

I. Ballade de Villon à sa mie / II. Ballade que Villon fit à la requête de sa mère pour prier Notre-Dame / III. Ballade des femmes de Paris

Philippe Estèphe et Honoré Béjin

Jean Françaix

Thème et variations

Han Kim et Fuminori Tanada

André Messager

Solo de concours

Han Kim et Fuminori Tanada

Roland de Lassus / diminutions Giovanni Bassano

Suzanne un jour

Francisco Correa de Arauxo

Todol el mundo en general

Giovanni Martino Cesare

La Hieronyma

Aymeric Fournès, Léa Birnbaum et Loris Barrucand

Girolamo Frescobaldi

Canzon La Bernardina

Diego Ortiz

Ricercari VII et II

Aymeric Fournès, Léa Birnbaum et Loris Barrucand

Jacques Duphly

Premier Livre de Pièces de clavecin (extraits) :

Première Allemande / Courante / Deuxième Rondeau / Deuxième Allemande / La Boucon / La Millettina

Louise Cournarie

Jacques Duphly

Troisième Livre de Pièces de clavecin (extraits) :

Médée / La Forqueray

Louise Cournarie

Pancrace Royer

La Marche des Scythes

Louise Cournarie

Robert Schumann

Dichterliebe op. 48 (extraits)

Im wunderschönen Monat Mai op. 48 n° 1 / Aus meinen Tränen spriessen op. 48 n° 2 / Die Rose die Lilie die Taube die Sonne op. 48 n° 3 / Wenn ich in deine Augen seh' op. 48 n° 4 / Ich will meine Seele tauchen op. 48 n° 5 / Im Rhein im heiligen Strome op. 48 n° 6 / Ich grolle nicht op. 48 n° 7 / Und wüssten's die Blumen die kleinen op. 48 n° 8 / Das ist ein Flöten und Geigen op. 48 n° 9 / Hör' ich das Liedchen klingen op. 48 n° 10

Philippe Estèphe et Honoré Béjin

Leonard Bernstein

Lucky to Be Me (On the Town, air de Gabey)

Philippe Estèphe et Honoré Béjin

Entrée dans la cour des grands

Concours International de Musique de Chambre d'Osaka, 9ème édition

Premier Prix : Quatuor Zahir

Deuxième Prix : Quatuor Niobé

Troisième Prix : Local Brass Quintet

Médaille d'argent : Duo Funambules

Osaka International Chamber Music Competition

Concours de Musique International de Montréal : Piano 2017

Premier Prix : Zoltan Fejervari (Hongrie)

Deuxième Prix : Giuseppe Guarrera (Italie)

Troisième Prix : Stefano Andreatta (Italie)

Concours de Musique International de Montréal

19e Concours International de Piano d'Ile-de-France

1er Prix : Balazs Demeny (Hongrie)

2e Prix : Zulfat Fakhraziev (Russie)

3e Prix : Jinhong Li (Chine)

Concours International de Piano d'Ile-de-France

Concours Voix Nouvelles : 4ème édition

Marraine : Natalie Dessay

Inscriptions jusqu'au 30 juin

Concours Voix Nouvelles

Hodler et Brahms : Regards croisés sur le Lac de Thoune

Estelle Revaz, violoncelle, Gérard Wyss, piano

Mercredi 31 mai - 20 h

Martigny (Suisse), Fondation Gianadda

Jeunes Talents : demandez le programme de juin !

Avec Amaury Viduvier et Guillaume Vincent, Charlotte Coulaud, Thibaut Garcia, Eléonore Pancrazi, Camille Ravot, Louise Cournarie, le Quatuor Akilone...

Jeunes Talents

Philippe Estèphe

Le Concours International de Clarinette Jacques Lancelot

Louise Cournarie

Han Kim

