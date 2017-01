Paul Montag, le Duo Adama, le Trio Eclipse

Paul Montag, piano

Duo Adama

Hanna Salzenstein, violoncelle

Fiona Mato, piano

Trio Eclipse

Benedek Horvath, piano

Lionel Andrey, clarinette

Sebastian Braun, violoncelle

Avec la participation téléphonique d’Anne-Lise Gastaldi, pianiste, directrice artistique du Festival Classicaval

Programme musical

Franz Liszt

Paraphrase sur la Valse de Faust de Charles Gounod

Paul Montag

Benjamin Britten

Sonate pour violoncelle et piano en ut majeur op. 65

I. Dialogo / II. Scherzo pizzicato / III. Elegia / IV. Marcia / V. Moto perpetuo

Duo Adama

Gabriel Fauré

Elégie en ut mineur op. 24

Duo Adama

Claude Debussy

Estampes

I. Pagodes / II. La Soirée dans Grenade / III. Jardins sous la pluie

Paul Montag

Paul Hindemith

Suite 1922 op. 26 (extrait) : V. Ragtime

Paul Montag

Gabriel Fauré

Trio en ré mineur op. 120

I. Allegro ma non troppo / II. Andantino / III. Allegro vivo

Trio Eclipse

Nino Rota

Trio pour piano, clarinette et violoncelle (extraits) : II. Andante / III. Allegrissimo

Trio Eclipse

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

6 concerts de décembre à mai

Dimanche 15 janvier - 16 h : le Quatuor Girard joue Haydn, Schumann, Beethoven

Châteauneuf de Gadagne, Domaine de Blanche Fleur

www.musicalesdelorangerie.fr

François Dumont, l'architecte des sons

Le pianiste est pour la première fois en récital solo à Paris

Mozart, Bach, Bach/Busoni, Chopin

Lundi 16 janvier - 20 h 30

Salle Gaveau

Roustem Saïtkoulov, piano, et Maxim Vengerov, violon

Schubert, Beethoven, Ravel, Ernst, Paganini

Lundi 16 janvier - 20 h 30

Philharmonie de Paris

Premier Festival International des Académies Lyriques

6 récitals vocaux pour présenter quelques-uns des grands chanteurs de demain, issus des académies de théâtres internationaux : Metropolitan Opera, Bolchoï, Deutsche Oper Berlin, Opéra National de Paris, Teatro alla Scala, Royal Opera House

Du 17 janvier au 8 février

Théâtre du Châtelet

La Voix Lumière, pratique de la résonance naturelle

Pour toute personne désirant travailler sa voix (à partir de 10 ans)

A Paris, un jeudi sur deux, église Saint-Gervais, 19h - 20 h 30

En Bourgogne, ateliers sur trois jours les 20, 21 et 22 janvier et les 17, 18 et 19 mars

La Voix Lumière

Rose et Rose : reprise

Une comédie musicale, commande duCREA

Musique : Alvaro Bello / Livret, paroles : Valérie Alane

Direction musicale : Didier Grojsman / Mise en scène : Jean-Michel Fournereau / Chorégraphie: Ibrahima Sissoko

36 jeunes interprètes du Choeur de Seine / Ensemble instrumental de 5 musiciens

Du 21 au 28 janvier

Opéra de Paris, Amphithéâtre Bastille

