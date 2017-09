Paolo Rigutto ; Louis Rodde et Gwendal Giguelay ; le Trio Empreinte

Paolo Rigutto, piano

Louis Rodde, violoncelle

Gwendal Giguelay, piano

Trio Empreinte

Clara Abou, violon

Emilie Heurtevent, saxophone

Anne de Fornel, piano

Programme musical

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 13 en si bémol majeur K. 333

I. Allegro / II. Andante cantabile / III. Allegretto grazioso

Paolo Rigutto

Gabriel Fauré

Nocturne n° 4 en mi bémol majeur op. 36 : Andante molto moderato

Paolo Rigutto

Christoph Willibald von Gluck / Giovanni Sgambati

Ballet des ombres heureuses (Orphée) : Lento

Paolo Rigutto

Guy Ropartz

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en la mineur

I. Lent - Ardent / II. Lent et calme / III. Très lent - Assez animé

Louis Rodde et Gwendal Giguelay

Charles Koechlin

Chansons bretonnes op. 115 (extraits)

La Prophétie de Gwenc'hlan / Le Seigneur Nann et la Fée / Le Vin des Gaulois / Saint-Efflam et le Roi Arthur / Alain le Renard / Notre-Dame du Folgoat / Iannik Skolan / La Ceinture de noces

Louis Rodde et Gwendal Giguelay

Mel Bonis / adaptation Emilie Heurtevent

Suite orientale op. 48 (adaptation pour saxophone ténor, violon et piano)

I. Prélude / II. Danse d’almée / III. Ronde de nuit

Trio Empreinte

Ida Gotkovsky

Trio lyrique pour saxophone alto, violon et piano (extrait)

III. Molto agitato fuoco tumultuoso

Trio Empreinte

Lili Boulanger / adaptation Emilie Heurtevent

Clairières dans le ciel (adaptation pour saxophone ténor, violon et piano, extrait)

V. Au pied de mon lit

Trio Empreinte

Agenda

Le Duo Jatekok à La Seine musicale

Debussy, Borodine, Ravel, Brubeck

Samedi 30 septembre - 20 h 30

Clémentine Decouture et Nicolas Chevereau : récital de Mélodies françaises

Massenet, Delafosse, Hahn, Fauré

Dimanche 1er octobre - 17 h

Eglise américaine, 65 quai d'Orsay 75007 Paris



L'Ensemble Cosmos à l'Abbaye de Royaumont

Purcell, D. Scarlatti, Rheinberger, Pearsall, Whitacre, Saint-Saëns, Brahms, Reger

Samedi 7 octobre - 15 h

France Musique enregistre ce concert

