Virginie Verrez et Ismaël Margain ; le Trio Harma ; l'OJIF Collegium, sous la direction de Christophe Dilys

Virgnie Verrez, mezzo-soprano

Ismaël Margain, piano

, © Radio France

Trio Harma :

Mathilde Nguyen, piano

hector Burgan, violon

Jordan Costard, violoncelle

, © Radio France

OJIF Collegium

sous la direction de Christophe Dilys :

Sarah Rodriguez, Clémence Maucourant, Fernando Escalona, Lancelot Lamotte, Samuel Guibal, chant

Thalie Amossé, Mathieu Dupont, Kim Junca, flûtes à bec

Koji Yoda, Youn-Young Kim, Pauline Laurier, violons I

Sayaka Shinoda, Lucile Lambert, Sophie Brosse, violons II

Nolwenn Tardy, Maialen Loth, altos

Lena Torre, Clotilde Lacroix, violoncelles

Jonathan Funck, théorbe

Diane Omer, clavecin

, © Radio France

, © Radio France

Programme

Robert Schumann

Gedichte der Königin Maria Stuart op. 135

I. Abschied von Frankreich

II. Nach der Geburt ihres Sohnes

III. An die Königin Elisabeth

IV. Abschied von der Welt

V. Gebet

Virginie Verrez et Ismaël Margain

Francis Poulenc

La Dame de Monte-Carlo

Virginie Verrez et Ismaël Margain

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Amours divins

Virginie Verrez et Ismaël Margain

Kurt Weill

Marie Galante : J’attends un navire

Virginie Verrez et Ismaël Margain

Felix Mendelssohn

Trio pour piano et cordes n° 1 en ré mineur op. 49

I. Molto allegro ed agitato

II. Andante con moto tranquillo

III. Scherzo : Leggiero e vivace

IV. Finale : Allegro assai appassionato

Trio Harma

John Blow

Venus and Adonis : Ouverture

Henry Purcell

The Fairy Queen : « Woden first to thee »

John Blow

Venus and Adonis : Gavotte, Sarabande, Ground

OJIF Collegium

Henry Purcell

The Indian Queen : « While thus we bow before your shrine »

King Arthur : Hornpipe

John Blow

Venus and Adonis : « In these sweet groves »

OJIF Collegium

Henry Purcell

Timon of Athens : Curtain Tune

King Arthur : Passacaille « How happy the lover »

The Fairy Queen : « Now the night is chased away »

OJIF Collegium

Agenda

Concours International de Chant de Clermont-Ferrand

Autour de la jalousie : Cavalleria rusticana et Paillasse

Du 26 février au 2 mars

Jeunes Talents : demandez le programme de mars !

Avec notamment Alexandre Lory, le Consort, Edwin Fardini et Tanguy de Williencourt, le Local Brass Quintet

Génération jeunes interprètes recevra Edwin Fardini et Tanguy de Williencourt le lundi 16 avril

Le Printemps de la Mélodie

Avec l'Académie Francis Poulenc, Felicity Lott, Mireille Delunsch, Ingrid Perruche, Jeff Cohen, Christian Ivaldi, Anne Le Bozec

Dimanche 4 mars - de 14 h à 19 h

Paris, Salle Cortot

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 11 mars - 16 h : Trio Metral (piano, violon, violoncelle)

Haydn, Brahms, Mendelssohn

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

Réseaux sociaux

La page facebook du Fan club de Génération jeunes interprètes