Nino Mollica et le Quatuor Girard ; Aiste Baliunyte ; le Vaisseau d'or

Nino Mollica, saxophone

Quatuor Girard :

Hugues Girard, violon

Agathe Girard, violon

Odon Girard, alto

Lucie Girard, violoncelle

Aiste Baliunyte, harpe

Le Vaisseau d’or, ensemble de musique baroque :

Agathe Boudet, 1er dessus

Marie Planinsek, 2e dessus

Julia Beaumier, dessus II

Emilie Husson, dessus II

Alice Glaie, dessus II

Anne Lou Bissières, bas-dessus

Anaïs Bertrand, bas-dessus

Marie Favier, bas-dessus

Stéphanie Petibon, théorbe

Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe

Martin Robidoux, orgue et direction

Programme musical

Darius Milhaud / transcription Jean-Louis Petit

La Création du monde op.81a, transcription pour saxophone alto et quatuor à cordes (extraits)

Ouverture / Le chaos avant la Création / La naissance de la flore et de la faune / La naissance de l’homme et de la femme

Nino Mollica et le Quatuor Girard

Adolf Busch

Quintette pour saxophone alto et cordes en mi bémol majeur op. 34

I. Vivace ma non troppo

II. Scherzo, allegro vivo

III. Andante sostenuto

Nino Mollica et le Quatuor Girard

Georg Friedrich Haendel / arrangement Aiste Baliunyte

Suite en ré mineur HWV 436

I. Allemande / II. Allegro / III. Air / IV. Gigue / V. Menuetto con variazioni

Aiste Baliunyte

Claude Debussy / arrangement Henriette Renié et Aiste Baliunyte

Deux Arabesques

I. En mi majeur / II. En sol majeur

Aiste Baliunyte

Ekaterina Walter-Kühne

Fantaisie sur un thème d'Eugène Onéguine

Aiste Baliunyte

Henri Du Mont

Cantate Domino

Marc-Antoine Charpentier

Messe pour le Port Royal : Kyrie

Le Vaisseau d’or

Marc-Antoine Charpentier

Messe pour le Port Royal : Credo

Paolo Lorenzani

O quam suavis est

Le Vaisseau d’or

Marc-Antoine Charpentier

Messe pour le Port Royal : Agnus Dei

Henri Du Mont

O panis angelorum

Jean-Baptiste Lully

Domine salvum fac regem

Le Vaisseau d’or

Agenda

Récital Clément Geoffroy, clavecin

OEuvres de Johann Adam Reincken

Dimanche 10 décembre - 16 h

Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine

Récital Gaspard Dehaene, piano

Schubert, Wagner, Liszt, Schubert/Liszt

Et en première mondiale Rodolphe Bruneau-Boulmier, Paysage IV (Quand la terre fait naufrage)

Lundi 11 décembre - 20 h

Salle Cortot

Deuxième session de master-classes de l'Académie Musicale Philippe Jaroussky

Promotion Mozart : 27 jeunes talents avec leurs professeurs Philippe Jaroussky, David Kadouch, Geneviève Laurenceau et Christian-Pierre La Marca

Du 11 au 15 décembre

La Seine musicale

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 17 décembre - 16 h : Mi Noche Triste, spectacle musical de Pierre Constant

Naissance du tango-chanson

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

