Zornitsa Ilarionova ; Leonel Morales Herrero ; Ayonis

Zornitsa Ilarionova, violon

Maria Elena Sredeva, piano

Leonel Morales Herrero, piano

Ayonis

Enguerrand de Hys, ténor

Elodie Roulet, clarinettes

Paul Beynet, piano

Programme musical

Anton Dvorak

Mazurek pour violon et piano en mi mineur op. 49

Zornitsa Ilarionova et Maria Elena Sredeva

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon seul n° 1 en sol mineur BWV 1001 (extrait) : I. Adagio

Zornitsa Ilarionova

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur op. 108

I. Allegro / II. Adagio / III. Un poco presto e con sentimento / IV. Presto agitato

Zornitsa Ilarionova et Maria Elena Sredeva

Franz Liszt

Sonate « Après une lecture de Dante » (Les Années de pèlerinage, Deuxième Année : ltalie)

Leonel Morales Herrero

Enrique Granados

El Amor y la Muerte (Goyescas, Livre II)

Leonel Morales Herrero

Serge Rachmaninov

Etude-Tableau en ré majeur op. 39 n° 9

Leonel Morales Herrero

Jean-Sébastien Bach / arrangement Ayonis

Magnificat BWV 243 : Quia respexit humilitatem

Johann Kuhnau / arrangement Ayonis

Cantate « Uns ist ein Kind geboren » : Jesu dir sei Dank

Jean-Sébastien Bach / arrangement Ayonis

Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden » : Den Tod

Heitor Villa-Lobos / arrangement Ayonis

Bachianas Brasileiras n° 5 : Air (Cantilena)

Ayonis

Barbara / arrangement Alain Brunier

Je ne sais pas dire

Jules Massenet / arrangement Ayonis

Expressions lyriques : La Dernière Lettre de Werther à Charlotte

Jean Ferrat / arrangement Ayonis

Aimer à perdre la raison

Ayonis

Kurt Weill / arrangement Ayonis

Marie Galante : Youkali

Ayonis

Entrée dans la cour des grands

Concours international de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger, 9ème édition

Grand Prix de Duo Chant-Piano : Ambroisine Bré, mezzo-soprano et Qiaochu Li, pianiste

Prix de Lied : Sophia Burgos, soprano et Daniel Gerzenberg, pianiste

Prix de Mélodie : Marie-Laure Garnier, soprano et Célia Oneto-Bensaïd, pianiste

Mention spéciale pour la meilleure interprétation de "Sonnet" de Benoît Mernier, oeuvre composée spécialement pour cette édition du Concours : Ambroisine Bré, mezzo-soprano et Qiaochu Li, pianiste

Génération jeunes interprètes recevra Ambroisine Bré le lundi 18 juin

Concours International de Trompette Eric Aubier

Catégorie Junior :

Pedro José Pereira (Portugal)

Adria Ortega Riber (Espagne)

Louis Gauvrit (France)

Catégorie Master :

Mathilda Lloyd (Grande-Bretagne)

Serena Basandella (Italie)

Célestin Guérin (France)

Prix International Pro Musicis 2017

Le partage de la musique pour tous les publics, dont les publics "oubliés" et les enfants handicapés

Jury présidé par Claire Désert

Lauréats : Laetitia Grimaldi, Célia Oneto Bensaïd, Guilhem Fabre

Agenda

Concours International de Piano d'Orléans

Tournée dans 14 villes de la région Centre-Val de Loire du 7 novembre au 6 décembre

Concert au Reid Hall à Paris le 1er décembre et disque en récompense pour le lauréat du 12e Concours International de Piano d’Orléans : Takuya Otaki

Nathanaël Gouin et ses amis

Liszt Macabre (programme du disque de Nathanaël Gouin paru chez Mirare)

Schubert : Grand Rondo brillant / Quintette La Truite

Mardi 7 novembre - 20 h 30

Salle Cortot

Maroussia Gentet : Autour des Mana

Debussy, Roussel, Jolivet, Dukas, Schoeller

Jeudi 9 novembre - 12 h 30

Auditorium du Petit Palais (Jeunes Talents)

Récital Marie-Ange Nguci

Bach/Busoni, Ravel, Franck, Escaich, Scriabine

Vendredi 10 novembre - 20 h 30

Salle Cortot

