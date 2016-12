Le Voeu de Louis XIII, par Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Les Temps Présents

Olivier Schneebeli, direction

Concert

Enregistré le 18 novembre 2016 à la Chapelle Royale de Versailles

Guillaume Bouzignac

Ego vox clamantis

Ecce festivitas amoris

Anonyme (Manuscrit de Tours n° 168)

Ave Maria

Henri Frémart

Missa Salvum me fac Deus : I. Kyrie / II. Gloria / III. Credo (début)

Anonyme (Manuscrit de Tours n° 168)

Unus ex vobis

Ecce homo

Ha ! Pange filia Jerusalem

Henri Frémart

Missa Salvum me fac Deus : III. Credo (fin) / IV. Sanctus

Anonyme (Manuscrit de Tours n° 168)

Tota pulchra es

Henri Frémart

Missa Salvum me fac Deus : V. Benedictus / VI. Agnus Dei

Guillaume Bouzignac

Jesu ubertate

O flamma divini amoris

Anonyme (Manuscrit de Tours n° 168)

Quaeram quem diligit

Etienne Moulinié

Litanies de la Vierge

Guillaume Bouzignac

Dum silentium

Louis XIII / arrangement Thomas Leconte

Tu crois ô beau soleil

Nicolas Formé

Domine salvum fac regem

Actualité discographique des jeunes interprètes

•

Georg Philipp Telemann

Sonate pour violon et basse continue en sol majeur TWV 41 : G1

I. Largo / II. Allegro / III. Adagio / IV. Allegro

Arsenale Sonoro : Boris Begelman, violon baroque / Ludovico Minasi, violoncelle baroque / Alexandra Koreneva, clavecin

DHM Sony 88875061582

•

Claude Debussy

Danses pour harpe et orchestre à cordes

I. Danse sacrée / II. Danse profane

Anaïs Gaudemard, harpe / Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie, dir. Leo Hussain

Claves 50-1613

•

Charles Dollé

Première Suite en sol majeur pour viole de gambe avec la basse continue (extraits)

IV. Rondeau le Gruer / V. Sarabande / VI. Fugue / VII. Musette La Favorite

Robin Pharo, viole de gambe et direction / Ronald Martin Alonso, viole de gambe / Thibaut Roussel, théorbe et guitare baroque / Loris Barrucand, orgue / Ronan Khalil, clavecin

Paraty 416145

Agenda

Concours Centr'Ensemble

Ouvert aux formations de jeunes musiciens de 3ème cycle (spécialisé et amateur)

Elèves âgés de 15 à 32 ans organisés en ensemble composé de 2 à 10 musiciens

Samedis 25 février et 4 mars 2017

Mairie du IIIème arrondissement, Paris

Renseignements et inscriptions sur

www.apeccentreparis.canalblog.com

