Le Quintette Akebia ; Florentina Soare ; Grégoire Girard, César Birschner et le Quatuor Girard

Quintette Akebia :

Upama Mückensturm, flûte

Augustin Gorisse, hautbois

Juliette Adam, clarinette

Manon Souchard, cor

Marceau Lefèvre, basson

Florentina Soare, mezzo-soprano

Florent Lattuga, piano

Grégoire Girard, violon

César Birschner, piano

Quatuor Girard :

Hugues Girard, violon

Agathe Girard, violon

Odon Girard, alto

Lucie Girard, violoncelle

Programme musical

Paul Taffanel

Quintette à vent en sol mineur I. Allegro con moto II. Andante III. Vivace Quintette Akebia

Paul Hindemith

Kleine Kammermusik op. 24 n° 2 I. Lustig II. Walzer III. Ruhig und einfach IV. Schnelle Viertel V. Sehr lebhaft

Quintette Akebia

Georges Enesco

Sept Chansons de Clément Marot op. 15 I. Estrenes à Anne II. Languir me faits III. Aux damoyselles paresseuses d’escrire à leurs amys IV. Estrene de la rose V. Présent de couleur blanche VI. Changeons propos, c’est trop chanté d’amours VII. Du confict en douleur

Florentina Soare / Florent Lattuga

Felicia Donceanu

Bâlci în Aldebaran

Florentina Soare / Florent Lattuga

Paul Constantinescu

Air de Spiridon, extrait d'O Noapte Furtunoasă (A Stormy Night)

Florentina Soare / Florent Lattuga

Vincenzo Bellini

Se Romeo t’uccise un figlio… La tremenda ultrice spada (cavatine de Roméo), extrait de Capuleti e Montecchi

Florentina Soare / Florent Lattuga

Ernest Chausson

Concert pour violon, piano et quatuor à cordes en ré majeur op. 21 I. Décidé II. Sicilienne III. Grave IV. Final : Très animé

Grégoire Girard / César Birschner / Quatuor Girard

Agenda

Concours Flame 2018 : piano / violon / violoncelle

De 6 ans à 19 ans

Du 1er au 7 juillet

Festival européen Jeunes Talents

Concerts maestro, Cartes blanches, récitals solistes et concerts de musique de chambre

Du 1er au 21 juillet

Les Quotidiennes des Rencontres Musicales de Vézelay : jeunes ensembles 2018

Du 10 juillet au 12 août

L'été de l'ensemble Comet Musicke

18 juillet : Centre de musique et d'art sacré de Vannes

25 et 27 juillet : Festival Radio France Occitanie

26 août : Sinfonia en Périgord

23 septembre : Voix et Routes romanes

Musique aux 4 horizonsà Ronchamp

Un festival dédié aux instruments à cordes, avec 9 jeunes violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassistes sous la houlette de Marianne Piketty, dans un haut lieu architectural et spirituel de Le Corbusier

Du 30 juillet au 7 août

Réseaux sociaux

