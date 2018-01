L'ensemble Polygones ; Marion Ravot et Emily Hoile ; Valentin Cotton

Ensemble Polygones :

Carjez Gerretsen, clarinette

Alexandre Collard, cor

Louise Salmona, violon

Natacha Colmez-Collard, violoncelle

Guillaume Sigier, piano

Marion Ravot et Emily Hoile, harpes

Valentin Cotton, piano

Programme musical

Zdenek Fibich

Quintette pour clarinette, cor, violon, violoncelle et piano en ré majeur op. 42 (extraits)

I. Allegro non tanto

II. Largo

Ensemble Polygones

Franz Schreker

Der Wind

Ensemble Polygones

Georg Friedrich Haendel

Suite pour deux clavecins en ut mineur HWV 446 (arrangement pour deux harpes)

I. Allemande

II. Courante

III. Sarabande

IV. Chaconne

Marion Ravot et Emily Hoile

Jean-Michel Damase

Sonatine pour deux harpes

I. Allegro

II. Andante

III. Presto

Marion Ravot et Emily Hoile

Felix Mendelssohn

Variations sérieuses en ré mineur op. 54

Valentin

Frédéric Chopin

24 Préludes op. 28 (extraits) :

XV. Prélude en ré bémol majeur op. 28 n° 15

XVI. Prélude en si bémol mineur op. 28 n° 16

XVII. Prélude en la bémol majeur op. 28 n° 17

XVIII. Prélude en fa mineur op. 28 n° 18

XIX. Prélude en mi bémol majeur op. 28 n° 19

XX. Prélude en ut mineur op. 28 n° 20

XXI. Prélude en si bémol majeur op. 28 n° 21

XXII. Prélude en sol mineur op. 28 n° 22

XXIII. Prélude en fa majeur op. 28 n° 23

XIV. Prélude en ré mineur op. 28 n° 24

Valentin Cotton

Agenda

The Curious Bards en concert

Eglise d'Avrillé

Samedi 28 janvier - 16 h

Classicaval, 25ème anniversaire, opus 1

Du 29 janvier au 1er février

Classicaval, 25ème anniversaire, opus 2

Du 12 au 15 mars

Avec la participation de Jean-François Zygel

Saison Blüthner aux Goethe-Institut de Paris et de Lyon

Varduhi Yeritsyan le 30 janvier à Paris

Guillaume Vincent le 27 février à Paris

Jonathan Fournel le 28 février à Lyon

Emmanuel Christien le 24 avril à Paris et le 25 avril à Lyon

Anastasia Terenkova le 16 mai à Lyon et le 26 juin à Paris

Olivia Gay, violoncelle, avec l'Orchestre Pasdeloup sous la direction de Simone Menezes

OEuvres de Hersant, Kodaly, Vasks et Maillard

Salle Cortot

Vendredi 2 février - 20 h 30

Génération jeunes interprètes reçoit Olivia Gay en duo avec Suzana Bartal le samedi 10 février

L'Ensemble Maja en concert à l'Hôtel de Soubise

Wolf : Spanisches Liederbuch / Schumann : Spanisches Liederspiel

Samedi 3 février - 19 h

Justin Taylor et Nora Dargazanli (Prix Fondation Safran pour la Musique 2017), clavecins

Ensemble instrumental sous la direction de Josef Zak

OEuvres de Bach, Rameau, Haendel, Boccherini

Grand Salon aux Invalides

Jeudi 9 février - 20 h

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 11 février - 16 h : Liya Petrova, violon, Adrien La Marca, alto, Aurélien Pascal, violoncelle

J.-S. Bach : Variations Goldberg (transcription pour trio à cordes par Dimitri Sitkovetski)

Présentation : Corinne Schneider

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

