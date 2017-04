Jean-Yves Thibaudet et ses élèves

Nathan Lee, Ray Ushikubo et Aidan Mikdad, pianistes

Programme musical

Franz Schubert / Franz Liszt

Ständchen (extrait de Le Chant du cygne)

Nathan Lee

Adolf Schulz-Evler

Arabesques sur un thème du Beau Danube bleu

Nathan Lee

Maurice Ravel

Ma Mère l’Oye pour piano à quatre mains, extraits :

IV. Laideronnette Impératrice des Pagodes / V. Le Jardin féerique

Nathan Lee, primo et Jean-Yves Thibaudet, secondo

Domenico Scarlatti

Sonate en si mineur K. 27

Ray Ushikubo

Frédéric Chopin

Polonaise n° 6 en la bémol majeur op. 53 « Héroïque »

Ray Ushikubo

Franz Liszt

Etude d’exécution transcendante n° 10 en fa mineur (Allegro agitato molto)

Ray Ushikubo

Claude Debussy / arrangement Maurice Ravel

Nocturnes, arrangement pour deux pianos, extrait : II. Fêtes

Jean-Yves Thibaudet, piano 1 et Ray Ushikubo, piano 2

Serge Prokofiev

Sonate n° 7 en si bémol majeur op. 83

I. Allegro inquieto / IV. Andante caloroso / V. Precipitato

Aidan Mikdad

Witold Lutoslawski

Variations sur un thème de Paganini pour deux pianos

Jean-Yves Thibaudet, piano 1 et Aidan Mikdad, piano 2

Darius Milhaud

Scaramouche op. 165b pour deux pianos

I. Vif

Ray Ushikubo, piano 1 et Jean-Yves Thibaudet, piano 2

II. Modéré

Nathan Lee, piano 1 et Jean-Yves Thibaudet, piano 2

III. Brazileira

Aidan Mikdad, piano 1 et Jean-Yves Thibaudet, piano 2

Gioacchino Rossini

Ouverture de Guillaume Tell, transcription pour deux pianos huit mains, extrait : Allegro vivace

Jean-Yves Thibaudet, piano 1, primo et Aidan Mikdad, piano 1, secondo

Nathan Lee, piano 2, primo et Ray Ushikubo, piano 2, secondo

Entrée dans la cour des grands

Prix Cortot 2017 : Dimitri Malignan

Ecole Normale Cortot

13ème Concours de Musique de Chambre de Lyon (Quintette à vent)

Premier Prix : Ensemble Ouranos (France)

Deuxième Prix : Lumo Quintet (Finlande)

Troisième Prix : Monet Quintet (Allemagne)

Concours International de Musique de Chambre de Lyon

Concours Menuhin, Genève

Du 12 au 22 avril 2018

Inscriptions ouvertes du 26 avril au 31 octobre 2017

Concours Menuhin

Agenda

Actualité du Trio Karénine

Samedi 29 avril, Maison de la Radio, dans le cadre du Week-end Jean-Yves Thibaudet (Bernstein, Boulanger, Barber, Ravel)

Jeudi 11 mai, musée d'Art et d'Histoire du judaïsme (Weinberg, Klein, Mendelssohn)

Samedi 13 mai, Festival de violoncelle de Beauvais (Bloch, Weinberg, Mendelssohn, Say)

Trio Karénine

Amandine Habib : Les Barricades Mystérieuses

Couperin et Debussy

Dimanche 30 avril - 18 h

Maison des Arts de Cabriès

Amandine Habib

Jeunes Talents en mai : demandez le programme !

Avec Théo Fouchenneret, Marie Perbost et Joséphine Ambroselli-Brault, le Quintette Odyssée...

Jeunes Talents

