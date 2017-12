Irina Stachinskaya et Qiaochu Li ; Alexandre Kantorow, Amaury Viduvier, Shuichi Okada et Aurélien Pascal

Alexandre Kantorow, piano

Amaury Viduvier, clarinette

Shuichi Okada, violon

Aurélien Pascal, violoncelle

Irina Stachinskaya, flûte

Qiaochu Li, piano

Programme musical

Johannes Brahms

Rapsodie en si mineur op. 79 n° 1

Alexandre Kantorow

Jean-Sébastien Bach

Partita pour flûte seule en la mineur BWV 1013

I. Allemande

II. Courante

III. Sarabande

IV. Gigue

Irina Stachinskaya

Eugène Bozza

Agrestide op. 44

Irina Stachinskaya et Qiaochu Li

Paul Taffanel

Fantaisie sur le Freischütz de Carl Maria von Weber

Irina Stachinskaya et Qiaochu Li

Richard Strauss

Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur op. 18 (extraits)

II. Improvisation : Andante cantabile

III. Finale : Andante – Allegro

Shuichi Okada et Alexandre Kantorow

Ludwig van Beethoven

Trio pour piano, clarinette et violoncelle en si bémol majeur op. 11 (extraits)

II. Adagio

III. Allegretto (Thème et variations sur « Pria ch'io l'impegno » de L'Amor marinaro de Joseph Weigl)

Alexandre Kantorow, Amaury Viduvier et Aurélien Pascal

Zoltan Kodaly

Duo pour violon et violoncelle op. 7 (extraits)

I. Allegro serioso non troppo

III. Presto

Suichi Okada et Aurélien Pascal

Camille Saint-Saëns / arrangement Iain Farrington

Danse macabre

Alexandre Kantorow, Amaury Viduvier, Shuichi Okada et Aurélien Pascal

Trad. Klezmer / Goran Fröst / arrangement Hugo Schmitt

Let’s Be Happy

Alexandre Kantorow, Amaury Viduvier, Shuichi Okada et Aurélien Pascal

Entrée dans la cour des grands



Concours International de Piano de Saint-Priest, première édition

Premier Prix : Arsenii Mun (Russie)

Deuxième Prix : Aristo Sham (Hong Kong)

Troisième Prix : Florian Mitrea (Roumanie)

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 17 décembre - 16 h : Mi Noche Triste, spectacle musical de Pierre Constant

Naissance du tango-chanson

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

Noël aux Invalides : II

Romuald Grimbert-Barré, violon

Orchestre de chambre de la Nouvelle Europe, dir. Nicolas Krauze

OEuvres de Mozart et du Chevalier de Saint-George

Dimanche 17 décembre - 17 h

Cathédrale Saint-Louis

Les Pianissimes, saison 2017/18

Lundi 18 décembre - 20 h : Alessandro Deljavan aux Récollets (Paris)

