Guilhem Fabre ; l'Ensemble Plurium ; Anna Göckel, Félix Dervaux et Eloïse Bella Kohn

Guilhem Fabre, piano

Ensemble Plurium

Amélie Raison, Béatrice Dunoyer, Jeanne-Marie Lelièvre et Eliette Ximenes, sopranos

Laura Phelut, mezzo-soprano

Audrey Germain, alto

Olivier Merlin et Raphaël Bortolotti, ténors

Laurent Abraham, baryton

Simon Heberle, basse

Katia Viel et Natalie Carducci, violons

Flore Seube, viole de gambe

Clotilde Gaborit, clavecin et direction

Anna Göckel, violon

Félix Dervaux, cor

Eloïse Bella Kohn, piano

Programme musical

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830 (extraits)

I. Toccata / II. Allemande / III. Courante / IV. Air / V. Sarabande

Guilhem Fabre

Serge Prokofiev

Sonate n° 7 en si bémol majeur op. 83

I. Allegro inquieto / II. Andante caloroso / III. Precipitato

Guilhem Fabre

Girolamo Frescobaldi

Toccata Prima pour clavecin (extraite du Premier Livre de Toccatas)

Clotilde Gaborit

Gregorio Allegri

Miserere à 9 voix (a cappella)

Ensemble Plurium

Giovanni Battista Bassani

Sonate pour deux violons et basse continue en la mineur op. 5 n° 1

I. Allegro / II. Grave / III. Allegro / IV. Adagio – Prestissimo

Katia Viel, Natalie Carducci, Flore Seube, Clotilde Gaborit

Antonio Lotti

Crucifixus à 8 voix (a cappella)

Ensemble Plurium

Serge Prokofiev

Sonate pour piano n° 3 en la mineur op. 28

Eloïse Bella Kohn

Dimitri Chostakovitch / transcription Félix Dervaux

Trio avec piano n° 2 en mi mineur op. 67

I. Andante / II. Allegro non troppo / III. Largo / IV. Allegretto

Anna Göckel, Félix Dervaux, Eloïse Bella Kohn

Entrée dans la cour des grands

Concert des 11 Lauréats 2016 des Fondations Musique sous l'égide de la Fondation de France

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Jeudi 30 mars - 19 h

Fondation de France

Concours Voix Nouvelles : 4ème édition

Marraine du concours : Natalie Dessay

Clôture des inscriptions le 30 juin

Voix Nouvelles

Vidéos

Agenda

Hélène Tysman ouvre le Bal

Concert d'ouverture du Bal de la rue Blomet

Debussy, Ravel

Dimanche 26 mars - 11 heures

Le Bal de la rue Blomet

Le Duo Solea en concert

Avec notamment les Trois Duos amoureux de Romain Dumas

Orly, Eglise Saint-Germain

Dimanche 26 mars - 17 heures

Duo Solea

Romain Dumas

La Brèche, nouveaux territoires de la musique de chambre en Savoie : première édition

Concerts en salle, concerts itinérants, concerts de sensibilisation

Avec Elsa Dreisig, Mathilde Caldérini, Fiona Monbet, Romain Louvet… et Susan Manoff

Du 28 mars au 9 avril

Festival de La Brèche

Sur la toile

Guilhem Fabre

Anna Göckel

Félix Dervaux

Eloïse Bella Kohn

L'Ensemble Plurium

Réseaux sociaux

La page facebook du Fan club de Génération jeunes interprètes