Dania Tchalik, Gabriel Tchalik et le Quatuor Tchalik ; Dimitri Malignan

Dania Tchalik, piano

Gabriel Tchalik, violon

Quatuor Tchalik

Gabriel Tchalik, violon

Louise Tchalik, violon

Sarah Tchalik, alto

Marc Tchalik, violoncelle

Dimitri Malignan, piano

Premier Prix Cortot 2017

Programme musical

Serge Prokofiev

Six Pièces d’après Cendrillon op. 102 (extraits)

I. Valse (Cendrillon et le Prince) / III. Querelle / IV. Valse (Cendrillon va au bal) / VI. Amoroso

Dimitri Malignan

Ottorino Respighi

Sonate pour violon et piano en si mineur

I. Moderato / II. Andante espressivo / III. Passacaglia : Allegro moderato ma energico

Gabriel et Dania Tchalik

Robert Schumann

Sonate n° 1 en fa dièse mineur op. 11 (extraits)

III. Scherzo et Intermezzo / IV. Finale : Allegro un poco maestoso

Dimitri Malignan

Robert Schumann

Romance op. 28 n° 2 en fa dièse majeur

Dimitri Malignan

Reynaldo Hahn

Quintette pour piano et cordes en fa dièse mineur

I. Molto agitato e con fuoco / II. Andante (non troppo lento) / III. Allegretto grazioso

Dania Tchalik et le Quatuor Tchalik

Joaquin Turina

Las Musas de Andalucia op. 93 (extrait)

IX. Caliope

Dania Tchalik et le Quatuor Tchalik

Agenda

Le Duo Seigle joue Mozart, Paganini et Alessandro Rolla

Samedi 10 juin – 18 h

Eglise de Châtillon-sur-Indre (36)

Duo Seigle

Concours Voix Nouvelles : 4ème édition

Marraine : Natalie Dessay

Inscriptions jusqu'au 30 juin

Concours Voix Nouvelles

