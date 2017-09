François Pineau-Benois et Aurèle Marthan ; Yoann Moulin ; Rémi Delangle, Vassilena Serafimova et les Flamants Noirs

François Pineau-Benois, violon

Aurèle Marthan, piano

Rémi Delangle, clarinette

Vassilena Serafimova, marimba

Yoann Moulin, clavecin et virginal

Les Flamants Noirs

Rémi Delangle, Olivier Derbesse et Julien Desgranges, cors de basset

Programme musical

Fritz Kreisler

3 Valses viennoises : Liebesleid / Schön Rosmarin / Liebesfreud

François Pineau-Benois et Aurèle Marthan

Serge Prokofiev

Sonate pour violon et piano n° 2 en ré majeur op. 94bis

I. Moderato / II. Scherzo Presto / III. Andante / IV. Allegro con brio

François Pineau-Benois et Aurèle Marthan

Astor Piazzolla / arrangement Vassilena Serafimova

Verano Porteño (extrait de Les Quatre Saisons de Buenos Aires)

Vassilena Serafimova

Bela Bartok / arrangement Rémi Delangle et Vassilena Serafimova

Six Danses populaires roumaines

I. Danse du bâton / II. Danse du châle / III. Sur place / IV. Danse de Bucsum / V. Polka roumaine / VI. Danse rapide

Rémi Delangle et Vassilena Serafimova

Géorgi Obretenov / Simeon Serafimov / Rémi Delangle

Medley de thèmes de Bulgarie

Rémi Delangle et Vassilena Serafimova

Girolamo Frescobaldi

Extraits du Premier Livre de Toccatas :

Partite sopra Folia

Canzon Quinta

Yoann Moulin, virginal

Louis Couperin

Suite en ut

I. Prélude non mesuré / II. Allemande / III. Courante / IV. Sarabande / V. Passacaille

Yoann Moulin, clavecin

François Couperin

Les Bergeries : Naïvement (extrait du VIe Ordre de Pièces de clavecin)

Yoann Moulin, virginal

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en fa majeur pour trois cors de basset K. 439b n° 4

I. Allegro / II. Larghetto / III. Menuetto / IV. Adagio / V. Rondo Allegro

Les Flamants Noirs

Traditionnel Klezmer / arrangement Les Flamants Noirs et Vassilena Serafimova

Tatar Tanz

Les Flamants Noirs et Vassilena Serafimova

