Concours Reine Elisabeth 2018 : Chant

Premier Prix : Samuel Hasselhorn, 27 ans, baryton (Allemagne)

Deuxième Prix : Eva Zaïcik, 30 ans, mezzo-soprano (France)

Troisième Prix : Ao Li, 30 ans, basse (Chine)

Quatrième Prix : Rocio Perez, 27 ans, soprano (Espagne)

Cinquième Prix : Héloïse Mas, 30 ans, mezzo-soprano (France)

Sixième Prix : Marianne Croux, 27 ans, soprano (Belgique - France)

Giacomo Puccini

Quando m'en vo (La Bohème)

Marianne Croux / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Nadia Boulanger

Soir d'hiver

Marianne Croux / Florence Boisolle, piano

Charles Gounod

Où suis-je ?... Ô ma lyre immortelle (Sapho)

Héloïse Mas / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Léo Delibes

Où va la jeune Hindoue (Lakmé)

Rocio Perez / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Serge Rachmaninov

Vies' tabor spit... Kak niezhno preklonias ko mnie (Aleko)

Ao Li / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Jean-Sébastien Bach

Erbarme dich (La Passion selon saint Matthieu)

Eva Zaïcik / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Gioachino Rossini

Cruda sorte... Qua ci vuol disinvoltura (L'Italienne à Alger)

Eva Zaïcik / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Gustav Mahler

Wer hat dies Liedlein erdacht ? (Des Knaben Wunderhorn) Wo die schönen Trompeten blasen (Des Knaben Wunderhorn)

Samuel Hasselhorn / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Felix Mendelssohn

Es ist genug (Elias)

Samuel Hasselhorn / Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

Robert Schumann

Tragödie : Entflieh mit mir op. 64 n° 3

Samuel Hasselhorn / Joseph Middleton, piano

Hugo Wolf

Benedeit die sel'ge Mutter (Italienisches Liederbuch)

Samuel Hasselhorn / Joseph Middleton, piano

Robert Schumann

Die beiden Grenadiere op. 49 n° 1

Samuel Hasselhorn / Joseph Middleton, piano

Johannes Brahms

O Tod, wie bitter bist du (Quatre Chants sérieux op. 121)

Samuel Hasselhorn / Joseph Middleton, piano

Enregistrements édités par leConcours Reine Elisabeth 2018

Au disque

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 8 en mi mineur op. 59 n° 2 "Razumovsky" (extraits) :

III. Allegretto IV. Presto

Quatuor Girard : Hugues Girard, violon / Agathe Girard, violon / Odon Girard, alto / Lucie Girard, violoncelle

Paraty

Jean-Philippe Rameau

La Dauphine

Clément Lefebvre, piano

Evidence

François Couperin

Le Point du jour (IVe Livre, 22ème Ordre) Les Roseaux (IIIème Livre, 13ème Ordre) L'Arlequine (IVe Livre, 23ème Ordre)

Clément Lefebvre, piano

Evidence

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur K. 452 I. Largo - Allegro moderato II. Larghetto III. Allegretto

Aurèle Marthan, piano / Philibert Perrine, hautbois / Amaury Viduvier, clarinette / Guillaume Begni, cor / Rafael Angster, basson

EnPhases

Agenda

Festival Pianissimes

Du 16 au 25 juin dans le Val de Saône

Avec Astrig Siranossian et Sasha Boldachev, Clément Lefebvre et Alexandre Lory, Aurèle Marthan et le Quatuor Hanson, Jean-Marc Luisada...

Les Montées chromatiques de Thouzon

Samedi 23 juin - 17 h : le Quatuor Girard joue trois Quatuors de Beethoven

Samedi 7 juillet - 17 h : Grégoire Girard joue Bach, Ysaÿe, Paganini, Cavanna, Bartok

Eglise Sainte-Marie de Thouzon

Festival Chopin : 35ème édition

Avec Marie-Ange Nguci, Leonardo Pierdomenico, Agnieszka Korpyta, Łukasz Krupiński, Claire Désert, François Dumont, Philippe Bianconi, Vardan Mamikonian, Alexandre Kantorow, Caroline Sageman, Ismael Margain et Guillaume Bellom, Jean-Claude Pennetier...

Du 23 juin au 14 juillet

