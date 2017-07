Finale du Concours de musique ancienne du Val-de-Loire ; Rising Stars (second volet)

Finale du Concours International de Musique Ancienne du Val-de-Loire

Enregistré le 12 juin 2017 à la Cité des Congrès de Nantes

Taylor Consort

Théotime Langlois de Swarte, violon baroque

Sophie de Bardonnèche, violon baroque

Louise Pierrard, viole de gambe

Justin Taylor, clavecin

L'Apothéose

Laura Quesada, traverso

Víctor Martinez, violon baroque

Carla Sanfelix, violoncelle baroque

Asís Marquez, clavecin

Arcangelo Corelli

Sonate en trio en si mineur op. 2 n° 8

I. Preludio (Adagio) / II. Allemanda (Largo) / III. Sarabanda (Adagio) / IV. Tempo di Gavotta (Allegro)

Taylor Consort

François Couperin

Les Nations : La Française (extraits)

Ouverture / Allemande / Première Courante / Sarabande / Gigue / Chaconne ou Passacaille

Taylor Consort

Arcangelo Corelli

Sonate en trio en sol majeur op. 2 n° 12 : Chaconne

Taylor Consort

Louis-Nicolas Clérambault

Sonate en sol majeur "La Félicité"

I. Lentement / II. Allegro / III. Lent - Allegro - Piano - Allegro

L'Apothéose

Georg Friedrich Haendel

Sonate en trio en si mineur op. 2 n° 1

I. Andante / II. Allegro / III. Largo / IV. Allegro

L'Apothéose

Concert

Enregistré le 14 janvier 2017 à l'Amphithéâtre de la Philharmonie de Paris, dans le cadre du cycle "Rising Stars"

Tamsin Waley-Cohen, violon

Huw Watkins, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano et violon n° 5 en fa majeur op. 24 "Le Printemps"

I. Allegro / II. Adagio molto espressivo / III. Scherzo / IV. Rondo

George Gershwin / arrangement Jascha Heifetz

Suite de Porgy and Bess

Summertime - A Woman is Something / My Man's gone now / Bess, You is my Woman now / It ain't necessarily so

Au disque

Franz Schubert

Winterreise (extraits)

V. Der Lindenbaum / VI. Wasserflut / VII. Auf dem Flusse

Nahuel Di Pierro, basse / Alphonse Cemin, piano

B Records LBM 008

Serge Prokofiev

Sonate pour piano et violon n° 2 en ré majeur op. 94A (extraits)

I. Moderato / II. Scherzo

Tobias Feldmann, violon / Boris Kusnezow, piano

Alpha 253

Agenda

Festival Européen Jeunes Talents 2017

Carte blanche au Quatuor Ellipsos

Avec le Quatuor Zahir, Christian-Pierre La Marca et Guillaume Bellom, Ekaterina Valiulina et Ingmar Lazar, l’Ensemble Messiaen, le Quatuor Hanson, Justin Taylor et Salomé Gasselin, Basha Slavinska, Coline Jaget, le Duo Solea… et Adam Laloum

Hôtel de Soubise, Archives Nationales

Du 2 au 22 juillet

Jeunes Talents

Festival de Saintes

Avec Reinoud van Mechelen, le Duo de Clarinettes historiques Küffner Gals, l'Ensemble Confluence...

Du 14 au 22 juillet

Festival de Saintes

8ème Festival International Piano Classique de Biarritz

Avec Lukas Geniusas, Kotaro Fukuma, Alexandre Kantorow, le Duo Jatekok, Nathalia Milstein...

Du 31 juillet au 9 août

Festival International Piano Classique de Biarritz

Festival de Bourg-Madame, 49ème édition

Avec François Dumont, Nathanaël Gouin...

Du 7 au 16 août

Festival de Bourg-Madame

Festival des Nouveaux Talents et Invités, 27ème édition

Avec Sélim Mazari, Nevermind, le Duo Solot, le Trio Zadig, le Quatuor Varèse, Edgar Moreau...

Villers-sur-Mer

Du 16 au 23 août

Festival des Nouveaux Talents

Sur la toile

Le Taylor Consort

L'Apothéose

Concours du Val-de-Loire

Tamsin Waley-Cohen

Nahuel Di Pierro

Tobias Feldmann

