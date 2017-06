Eva Zaïcik et ses amis ; Dmitry Sin ; Lukasz Krupinski ; le Quatuor Zahir

Dmitry Sin, piano

, © Radio France

Eva Zaicik, mezzo-soprano

Avec Anna Besson, traverso

Josef Zak, violon baroque

Louise Pierrard, viole de gambe

Justin Taylor, clavecin

Et Romain Louveau, piano

, © Radio France

Lukasz Krupinski, piano

En partenariat avec le Festival Chopin au Jardin 2017

, © Radio France

Quatuor Zahir :

Guillaume Berceau, saxophone soprano

Sandro Compagnon, saxophone alto

Florent Louman, saxophone ténor

Joakim Ciesla, saxophone baryton

Premier Prix au Concours International de Musique de Chambre d’Osaka 2017

, © Radio France

Programme musical

Serge Rachmaninov

Sonate n° 2 en si bémol mineur op. 36

I. Allegro agitato / II. Non allegro / III. Allegro molto

Dmitry Sin

Modeste Moussorgski

Berceuse d’Eremouchka

Eva Zaïcik et Romain Louveau

Modeste Moussorgski

Chants et Danses de la Mort (extraits)

I. Berceuse / II. Sérénade

Eva Zaïcik et Romain Louveau

Michel Pignolet de Montéclair

La Bergère

Eva Zaïcik, Anna Besson, Josef Zak, Louise Pierrard et Justin Taylor

Georg Friedrich Haendel

Some dire event… Scenes of horror scenes of woe (Jephtha, Acte I scène 5 : récitatif et air de Storgè)

Eva Zaïcik, Josef Zak, Louise Pierrard et Justin Taylor

Frédéric Chopin

Barcarolle en fa dièse majeur op. 60

Lukasz Krupinski

Frédéric Chopin

Valses n° 7 en ut dièse mineur op. 64 n° 2

n° 13 en ré bémol majeur op. 70 n° 3

n° 1 en mi bémol majeur op. 18

Lukasz Krupinski

Alexis Ciesla

Rhapsodish

Quatuor Zahir

Alexandre Glazounov

Quatuor en si bémol majeur op. 109 (extraits)

II. Canzona variée / III. Finale : Allegro moderato

Quatuor Zahir

Entrée dans la cour des grands

9ème Concours International de Piano de Lyon

Du 2 au 6 juillet

Concours International de Piano de Lyon

Agenda

Piano à Collioure : 10e anniversaire

Avec le Duo Jatekok, Michel Béroff, Varduhi Yeritsyan, Antoine Ouvrard

Du 26 au 29 juin

Piano à Collioure

Sur la toile

Dmitry Sin

Eva Zaïcik

Taylor Consort

Romain Louveau

Lukasz Krupinski

Chopin au Jardin

Quatuor Zahir

Réseaux sociaux

Anna Besson

La page facebook du Fan club de Génération jeunes interprètes