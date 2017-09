Génération Jeunes Interprètes en direct et en vidéo du Festival Musica à Strasbourg

L'émission, en direct vidéo sur Facebook :

Yoan Héreau, piano

Anaïs Yvoz, soprano

Fanny Lustaud, mezzo-soprano

Igor Mostovoi, baryton

Stella Souppaya, piano

Membres de l’Opéra Studio de l’Opéra du Rhin

Duo Ambre

Anne Lombard, violon

Harpe Fanny Fuchs, harpe

Elèves du Conservatoire de Strasbourg, dans la classe de musique de chambre de Denis Dercourt

Ensemble Plurium

Flore Seube, viole de gambe

Parsival Castro, théorbe

Clotilde Gaborit, clavecin

Lea Castello, clarinette

Mirae Oh, piano

Ziyu Zhang, violon

Narae Kim, piano

Elèves du Conservatoire de Strasbourg, dans la classe de musique de chambre d’Armand Angster

Programme musical

Franz Liszt

Sonnet 104 de Pétrarque (Les Années de pèlerinage : Deuxième Année, l’Italie)

Yoan Héreau

Thomas Adès

Blanca Variations

Yoan Héreau

George Gershwin

Trois Préludes

Yoan Héreau

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro (extraits)

Acte II : "Voi che sapete" (air de Chérubin)

Fanny Lustaud et Stella Souppaya

Acte II : "Aprite, presto, aprite " (duo de Suzanne et Chérubin)

Anaïs Yvoz, Fanny Lustaud et Stella Souppaya

Acte III : "Hai già vinta la causa !... Vedro mentr'io sospiro" (récitatif et air du Comte)

Igor Mostovoi et Stella Souppaya

Acte IV : "Giunse alfin il momento... Deh vieni, non tardar, o gioia bella” (récitatif et air de Suzanne)

Anaïs Yvoz et Stella Souppaya

Acte III : "Crudel ! Perché finora farmi languir così ?" (duo du Comte et de Suzanne)

Anaïs Yvoz, Igor Mostovoi et Stella Souppaya

Camille Saint-Saëns

Fantaisie pour violon et harpe en la majeur op. 124

Duo Ambre

Marin Marais

Les Voix Humaines (Deuxième Livre de pièces de viole)

Ensemble Plurium

Marin Marais

Suite n° 1 en ré mineur (Premier Livre de pièces de viole) (extraits)

Prélude / Allemande et son double / Sarabande / Gigue / Chaconne

Ensemble Plurium

Pascal Dusapin

By the Way (extrait)

Lea Castello et Mirae Oh

Igor Stravinsky

Divertimento (extraits) : I. Sinfonia / II. Danses suisses

Ziyu Zhang et Narae Kim

Avec la participation de

Eva Kleinitz, directrice générale de l’Opéra du Rhin

et Vincent Monteil, directeur musical de l’Opéra Studio

Entrée dans la cour des grands

Global Music Awards 2017

Médaille d'or du Meilleur album en Meilleur jeune artiste :

Lifetime, du SpinaBenignetti Piano Duo

Agenda

Pierre Génisson, clarinette, et le Quatuor Cavatine

Quintettes avec clarinette de Mozart et de Weber

Auditorium Cœur de Ville – Vincennes

Vendredi 29 septembre – 20 h 30

Festival musical d'automne des Jeunes interprètes

3 jeunes solistes lauréats jouent avec 6 orchestres dans 6 villes du Val d'Oise

Du 29 septembre au 15 décembre

