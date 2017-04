En direct du Festival de Pâques de Deauville

Guillaume Vincent, piano

Guillaume Bellom, piano

David Petrlik, violon

Mathilde Caldérini, flûte

Philibert Perrine, hautbois

Amaury Viduvier, clarinette

Rafael Angster, basson

Avec la participation d'Yves Petit de Voize, directeur artistique du Festival de Pâques de Deauville

Programme musical

Claude Debussy

Douze Etudes pour piano (extraits)

Livre I : IV. Pour les sixtes / V. Pour les octaves

Guillaume Vincent

Camille Saint-Saëns

Caprice sur des airs danois et russes pour piano, flûte, hautbois et clarinette op. 79

I. Poco allegro / II. Andantino / III. Moderato / IV. Allegro vivace

Guillaume Vincent, Mathilde Caldérini, Philibert Perrine, Amaury Viduvier

Francis Poulenc

Sonate pour piano à quatre mains

I. Prélude / II. Rustique / III. Final

Guillaume Bellom, Guillaume Vincent

Bela Bartok

Contrastes pour violon, clarinette et piano

I. Verbunkos (Danse de recrutement) / II. Piheno (Repos) / III. Sebes (Danse vive)

David Petrlik, Amaury Viduvier, Guillaume Vincent

Claude Debussy

Six Epigraphes antiques pour piano à quatre mains (extraits)

V. Pour l’Egyptienne / VI. Pour remercier la pluie au matin

Guillaume Bellom, Guillaume Vincent piano

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano en sol mineur

I. Allegro vivo / II. Intermède : Fantasque et léger / III. Final : Très animé

David Petrlik, Guillaume Bellom

Franz Schubert

Impromptu D. 935 n° 1 en fa mineur

Guillaume Bellom

Francis Poulenc

Trio pour piano, hautbois et basson

I. Introduction - Presto / II. Andante / III. Rondo

Guillaume Bellom, Philibert Perrine, Rafael Angster

Entrée dans la cour des grands

Concours International de Piano Junior « Brin d’herbe » 2017

Bilan de la 7ème édition

5 Prix d’excellence dont 4 avec les félicitations du jury, 3 Prix pour la meilleure interprétation de l’œuvre de Marc-Olivier Dupin, 7 Prix d’encouragement

Orléans Concours International

Concours Européen Musiques d’Ensemble, 31ème édition

Bourse Assurances des Musiciens et des Métiers de la Musique : Duo Viard/Khusnullina

Bourse Champagne Mailliard : Trio Mosa

Bourse Fnapec : The Whoop Group

Bourse des Partenaires : Nubu

Bourse du Festival de Musique d’Uzerche : Trio Dämmerung

Prix spécial Pro Quartet : Trio Ermione

Prix spéciaux : Trio Fauve, Duo Onyx, Quatuor Hadès

Génération jeunes interprètes recevra certains des lauréats le samedi 3 juin

Musiques d'Ensemble 2017

