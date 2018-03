Eléonore Pancrazi, Jean-François Marras et Orlando Bass (Journée Bizet) ; Dmitry Masleev ; le Trio Dämmerung

AvecGeorges Chaminé, Président duCentre Européen de Musique à Bougival

Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano, finaliste du Concours Voix Nouvelles 2018

Jean-François Marras, ténor, en résidence à l’Académie de l’Opéra de Paris

Orlando Bass, pianiste, improvisateur

Dmitry Masleev, piano

Premier Prix du Concours Tchaïkovski de Moscou 2015

Trio Dämmerung :

Misako Akama, violon

Eudes Bernstein, saxophone

Orlando Bass, piano

Lauréat du Concours Européen Musiques d’Ensemble

Programme musical

Orlando Bass

Improvisation sur des thèmes de Carmen

Orlando Bass

Georges Bizet

Carmen, Acte I : L'amour est un oiseau rebelle (Habanera, air de Carmen)

Eléonore Pancrazi et Orlando Bass

Georges BizetCarmen, Acte I : Près des remparts de Séville (duo de Carmen et Don José)

Eléonore Pancrazi, Jean-François Marras et Orlando Bass

Orlando Bass

Improvisation sur des thèmes de Carmen

Orlando Bass

Georges Bizet

Carmen, Acte II : La fleur que tu m’avais jetée (air de Don José)

Jean-François Marras et Orlando Bass

Georges Bizet

Carmen, Acte IV : Tu ne m’aimes donc plus ? (duo de Carmen et Don José)

Eléonore Pancrazi, Jean-François Marras et Orlando Bass

Serge Prokofiev

Sonate n° 2 en ré mineur op. 14

I. Allegro ma non troppo II. Scherzo : Allegro marcato III. Andante IV. Vivace

Dmitry Masleev

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Dix-Huit Morceaux op. 72 (extraits)

Berceuse en la bémol majeur op. 72 n° 2 Polacca de concert en mi bémol majeur op. 72 n° 7

Scène Dansante en ut majeur op. 72 n° 18

Dmitry Masleev

Claude Debussy / arrangement Yann Stoffel

Prélude à l’après-midi d’un faune

Trio Dämmerung

Maurice Ravel / arrangement Yann Stoffel

La Valse

Trio Dämmerung

Entrée dans la cour des grands

Concours de Piano de BrestCatégorie Liszt, Catégorie Debussy Fauré Rachmaninov : Raman Kamisarau (Biélorussie) Catégorie Chopin : Hansol Noh (Corée)

Agenda

François Pineau-Benois, violon, et Guilhem Fabre, piano

Mozart, Kreisler, Beethoven

Dimanche 4 mars - 15 h

Cathédrale Américaine de Paris

Le Trio Atanassov joue Debussy et Ravel Jeudi 8 et vendredi 9 mars - 20 h

Sinfonietta Paris

Centre de Musique de Chambre de Paris: les jeudis, vendredis et samedis du 8 au 24 mars

Schubert : Quatuor n° 15 en sol majeur D. 887 et Quintette à deux violoncelles en ut majeur D. 956, avec Bruno Philippe et Jérôme Pernoo

Back & Breakfast

Boeuf de chambre avec Lucas Debargue le 29 mars

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie: 2ème saison En partenariat avec Génération jeunes interprètes 7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018 Dimanche 11 mars - 16 h : Trio Metral (piano, violon, violoncelle) Haydn, Brahms, Mendelssohn Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

