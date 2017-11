Concert de Veriko Tchumburidze et Tamara Atschba au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Concert

Veriko Tchumburidze, violon

Tamara Atschba, piano

Eduard Grieg

Sonate pour violon et piano n° 2 en sol majeur op. 13

I. Lento doloroso - Allegro vivace

II. Allegretto tranquillo

III. Allegro animato

Karol Szymanowski

Mythes pour violon et piano op. 30

I. La Fontaine d'Aréthuse

II. Narcisse

III. Dryades et Pan

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano n° 2 en sol majeur

I. Allegretto - Andante

II. Blues : Moderato

III. Perpetuum mobile

Ahmed Adnan Saygun

Suite pour violon et piano op. 33 "Demet", extrait : II. Horon

Enregistré le 27 juillet 2017 au Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Au disque

Antonio Vivaldi / arrangement Gwennaëlle Alibert et Clément Geoffroy

Concerti pour flûte, hautbois, basson et basse continue en fa majeur RV 99 et RV 100

I. Allegro (RV 99) / II. Largo (RV 100) / III. Allegro (RV 99)

Gwennaëlle Alibert et Clément Geoffroy, clavecins

Encelade

Antonio Vivaldi / arrangement Gwennaëlle Alibert et Clément Geoffroy

Concerto pour deux violons, cordes et basse continue en sol mineur RV 517

I. Allegro / II. Andante / III. Allegro

Gwennaëlle Alibert et Clément Geoffroy, clavecins

Encelade

Felix Mendelssohn

Quatre Pièces pour quatuor op. 81

I. Andante en mi majeur / II. Scherzo en la mineur / III. Capriccio en mi mineur / IV. Fugue en mi bémol majeur

Quatuor Arod :

Jordan Victoria et Alexandre Vu, violons / Corentin Apparailly, alto / Samy Rachid, violoncelle

Erato

Anon. Portugal XVIIème siècle

Octavo calendas Januarii / Hodie nobis caelorum Rex / Zente Pleto

Capella Sanctae Crucis, dir. Tiago Simas Freire

Harmonia Mundi (Harmonia Nova)

Entrée dans la cour des grands

Palmarès du Concours International de Violon d'Avignon Ginette Neveu 2017

Premier Prix et Prix du Public : Anna Agafia Egholm (Danemark)

Deuxième Prix : Sarah Jégou (France)

Troisième Prix : Hanna Wakamatsu (Japon)

Prix de l'OEuvre contemporaine : Iris Scialom (France)

Agenda

Le Fils de Roméo et Juliette et autres drames minuscules

Le Trio Musica Humana interprète trois mini-opéras de Vincent Bouchot sur des livrets de l'humoriste Pierre-Henri Cami, avec Bianca Chillemi au piano

Dimanche 26 novembre - 16 h 30 : Pantin, La Nef

Samedi 9 décembre - 20 h : Paris, Studio Raspail

Dimanche 21 janvier - 18 h : Paris, Studio du Regard du Cygne

31ème Instant Lyrique

Vannina Santoni, soprano, et Antoine Palloc, piano

Debussy, Hahn, Poulenc, Mahler, Rachmaninov

Lundi 27 novembre - 20 h

Elephant Paname

Paloma Kouider, piano, et Fanny Robilliard, violon

A l'occasion de la parution de leur premier disque en duo chez Evidence

Debussy, Szymanowski, Hahn, Ravel

Lundi 27 novembre - 20 h 30

Salle Cortot

Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé, piano à quatre mains

Mozart, Debussy, Brahms, Schubert, Poulenc, Gershwin

Mercredi 29 novembre - 19 h 30

Cité Universitaire, Maison des Etudiants Canadiens

Duo Eclypse : Maroussia Gentet et Antoine Mourlas, piano à quatre mains

Schubert, Debussy, Dvorak

Jeudi 30 novembre - 20 h

Temple Saint-Marcel, Paris 5ème

Intégrale des Concertos de Bach à deux clavecins

Bertrand Cuiller et Lillian Gordis, clavecins

Ensemble Voix Obligées

Vendredi 1er décembre - 20 h

Centre Clignancourt, Paris 18ème

