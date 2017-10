Ingmar Lazar et Brieuc Vourch ; Jean-Michel Dubé ; le Quatuor Eclisses

Quatuor Eclisses

Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre et Benjamin Valette, guitares

, © Radio France

Jean-Michel Dubé, piano

, © Radio France

Ingmar Lazar, piano

Brieuc Vourch, violon

, © Radio France

Programme musical

Joaquin Turina / arrangement Quatuor Eclisses

Danzas Fantasticas op. 22

I. Exaltacion / II. Ensueno / III. Orgia

Quatuor Eclisses

Sergio Assad

One 4 All 4 One

Quatuor Eclisses

Karol Beffa

Les Météores (extraits) : II. et III.

Quatuor Eclisses

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 27 en mi mineur op. 90

I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck

II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen

Jean-Michel Dubé

Franz Liszt

La Vallée d’Obermann (Les Années de pèlerinage, Première Année : la Suisse)

Jean-Michel Dubé

André Mathieu

Prélude n° 5 « Romantique »

Jean-Michel Dubé

Franz Schubert

Sonate pour piano et violon en la majeur D. 574 « Grand Duo »

I. Allegro moderato / II. Scherzo : Presto – Trio / III. Andantino / IV. Allegro vivace

Ingmar Lazar et Brieuc Vourch

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano et violon n° 40 en si bémol majeur K. 454 (extrait) : III. Allegretto

Ingmar Lazar et Brieuc Vourch

Au disque

Ingmar Lazar joue Schubert : Wanderer Fantasie en ut majeur D. 760 et Sonate en la majeur D. 959, et Schubert/Liszt : Der Wanderer (Lyrinx)

Entrée dans la cour des grands

Lauréats du 4ème Concours International de Chant Georges Enesco

Grand Prix Georges Enesco :

Ex-æquo Héloïse Köempgen-Bramy, soprano (France) et Liga Yi, soprano (Chine)

Grand Prix Opéra :

Florentina Soare, mezzo-soprano (Roumanie)

Prix Rôle à l'Opéra de Cluj :

Ex-æquo Florentina Soare, mezzo-soprano (Roumanie) et Bae Heera, soprano (Corée du Sud)

Grand Prix de la mélodie contemporaine :

Yto Myako-Tournadre, soprano (Japon)

Concours Musical International de Montréal : Chant 2018

Inscriptions jusqu'au 15 décembre

Agenda

Le Ban des Arts de Gadagne propose Les Musicales de l'Orangerie : 2ème saison

En partenariat avec Génération jeunes interprètes

7 concerts d'octobre 2017 à avril 2018

Dimanche 29 octobre - 16 h : Shuichi Okada, violon, et Clément Lefebvre, piano

Robert et Clara Schumann, Brahms

Domaine de Blanche Fleur, 84470 Châteauneuf de Gadagne

Réseaux sociaux

La page facebook du Fan club de Génération jeunes interprètes