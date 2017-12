Armance Quéro et Joseph Birnbaum ; Constance Taillard ; Tamas Palfalvi et Eloïse Bella Kohn

Armance Quéro, violoncelle

Joseph Birnbaum, piano

Constance Taillard, clavecin

Tamas Palfalvi, trompette

Eloïse Bella Kohn, piano

Programme

Charles-Marie Widor

Trois Pièces pour violoncelle et piano op. 21

I. Moderato

II. Vivace appassionato

III. Andante

Armance Quéro et Joseph Birnbaum

Louis Vierne

Sonate pour violoncelle et piano en si mineur op. 27

I. Poco lento - Allegro moderato

II. Molto largamente

III. Risoluto - Allegro molto

Armance Quéro et Joseph Birnbaum

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie en ré mineur K. 397

Constance Taillard

Jean-Sébastien Bach

Toccata en mi mineur BWV 914

Constance Taillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Neuf Variations en ut majeur sur l'ariette Lison dormait de Nicolas Dezède K. 264

Constance Taillard

Bela Bartok / arrangement Tamas Palfalvi

Six Danses populaires roumaines

I. Danse du bâton

II. Danse de la ceinture

III. Trépigneuse

IV. Danse de ceux de Bucium

V. Polka roumaine

VI. Danse précipitée

Tamas Palfalvi et Eloïse Bella Kohn

George Gershwin / arrangement Tamas Palfalvi

Prélude n° 2

Tamas Palfalvi et Eloïse Bella Kohn

Claude Debussy

Préludes, Livre II (extraits)

V. Bruyères

XI. Les tierces alternées

VI. General Lavine - eccentric

Eloïse Bella Kohn

Georges Enesco

Légende pour trompette et piano

Tamas Palfalvi et Eloïse Bella Kohn

Bela Bartok / arrangement Tamas Palfalvi

Trois Chansons populaires hongroises du district de Csik

Tamas Palfalvi et Eloïse Bella Kohn

Entrée dans la cour des grands

72ème Concours de Genève

Prix de composition : Jaehyuck Choi

Résultats du 10ème Concours International Lied et Mélodie de Gordes 2017

- Catégorie Solistes :

Ornella Bourelly, soprano (France)

Martin Candela, ténor (France)

- Catégorie Duo chant/piano :

Clarisse Dalles, soprano (France) et Antoine Simon, pianiste (France)

Yui Futaeda, soprano (Japon) et Eunji Han, pianiste (Corée du Sud)

Stéphanie Guérin, mezzo-soprano (France) et Julien Coll, pianiste (France)

Fiona McGown, mezzo-soprano (Angleterre) et Celia Onéto-Bensaïd, pianiste (France)

Fiona McGown et Célia Onéto-Bensaïd seront les invitées de Génération jeunes interprètes le 2 juin 2018

Agenda

Jeunes Talents: demandez le programme de décembre !

Le Trio Métral en concert à la Cité des Arts de Chambéry

Mendelssohn, Schubert

Mardi 5 décembre - 19 h

Double Bach à la Salle Flagey de Bruxelles

Jonathan Fournel et Georgy Tchaize jouent le Concerto pour deux claviers BWV 1062

Mercredi 6 décembre - 19 h

Benjamin Alunni, ténor : Confluence(s)

Quand mélodie française et cultures juives s'embrassent

Jeudi 7 décembre - 20h

Athénée Théâtre Louis Jouvet



Silas Bassa : Dualità

Concert de lancement : samedi 9 décembre - 20 h 30 au TAC de Bois-Colombes

Mardi 23 janvier 2018 au Bal Blomet

Troisième Masterclass de Piano d'Enghien

Avec Claire Désert

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

