Ambroisine Bré et Qiaochu Li ; Violaine Despeyroux et Dominique Plancade ; le Trio Benzaiten

Trio Benzaiten

Natalia Korsak et Sabine Marzé, mandolines

Jeanne Hourez, piano

, © Radio France

Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Qiaochu Li, piano

Grand Prix de Duo Chant-Piano du Concours international Nadia et Lili Boulanger 2017

, © Radio France

Violaine Despeyroux, alto

Dominique Plancade, piano

, © Radio France

Programme musical

Franz Schubert / transcription mandole Sabine Marzé

Trio pour piano et cordes n° 2 en mi bémol majeur D. 929 op. 100 (extrait) :

III. Scherzo – Trio

Trio Benzaiten

Franz Schubert / arrangement Gustav Saenger / arrangement Trio Benzaiten

Ständchen (Sérénade) D. 957 n° 4 (Le Chant du Cygne)

Trio Benzaiten

Astor Piazzolla / arrangement José Bragato / transcription mandole Sabine Marzé

Les Quatre Saisons de Buenos Aires (extraits) : I. Primavera Porteña II. Verano Porteño

Trio Benzaiten

Erich Wolfgang Korngold

6 Einfache Lieder op. 9

I. Schneeglöckchen II. Nachtwanderer III. Das Ständchen IV. Liebesbriefchen V. Heldengrab am Pruth VI. Sommer

Ambroisine Bré et Qiaochu Li

Francis Poulenc

Nos souvenirs qui chantent

Ambroisine Bré et Qiaochu Li

Paul Hindemith

Sonate pour alto et piano en fa majeur op. 11 n° 4 I.Fantaisie II. Thème et variations III. Finale

Violaine Despeyroux et Dominique Plancade

Hermann Reutter

5 Antike Oden pour mezzo-soprano, alto et piano op. 57 (d'après des poèmes de Sappho)

I. Wie hernieder vom Berge II. Hinunter ist schon der Mond III. Singet ihr Mädchen das Lied IV. Seelenlos liegt dereinst da V. Aphrodite

Ambroisine Bré, Violaine Despeyroux et Dominique Plancade

Johannes Brahms

2 Gesänge pour mezzo-soprano, alto et piano op. 91

I. Gestillte Sehnsucht II. Geistliches Wiegenlied

Ambroisine Bré, Violaine Despeyroux et Dominique Plancade

Agenda

Festival Piano à Collioure: 11ème édition

Concours international Alain Marinaro

Récitals Juliana Steinbach et Denis Pascal

Du 26 au 29 juin

Musique sous Roches Samedi 30 juin

A 16 h 30 : L'Impromptu de Versailles de Molière, spectacle musical au château de La Roche-Guyon

A 20 h 30 : Récital de clavecin de Mireille Podeur (F. Couperin, Le Roux, Rameau) à l'église de La Roche-Guyon

Informations, réservations 01 34 79 74 42 ou service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

Concours international de piano de Lyon: 10ème édition

Président du jury : Bruno Rigutto

Du 30 juin au 6 juillet

