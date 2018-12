Génération France Musique du samedi 29 décembre 2018

7h53 : Blind test, le jeu pour gagner des disques ou des places de concert

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner le livre "Chantons pas bête" écrit par Nicolas Lafitte et illustré par Pascal Lemaître paru le 7 novembre 2018 aux éditions Bayard Jeunesse. Pour participer au jeu cliquez ici!

, © éditions Bayard Jeunesse

8h02 :La chronique Antoine Pecqueur

8h04 :La chronique Thierry Hilleriteau

8h20 :Musique en région

8h40 :Faites passer par Nathalie Moller

8h50 :Leurs premiers pas

Une archive de l'I.N.A / France Musique

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°13 en Sol Majeur KV 525 : Une petite Musique de nuit : Allegro

Accademia Bizantina

Ottavio Dantone

Georges Bizet

Les Pêcheurs de Perles : « Au fond du temple » - Duo de Nadir et Zurga

Jonas Kaufmann, ténor

Ludovic Tézier, baryton

Orchestre d’Etat de Bavière

Bertrand de Billy, direction

Camille Saint-Saens

Concerto pour piano n°2 en sol mineur – 3. Presto

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine, direction

Barbara

Göttingen

Julie Fuchs, voix

Nino Rota

Le Parrain : Love theme

Renaud Capuçon, violon

Brussels Philharmonic

Stéphane Denève, direction

Georges Enesco

Rapsodie Roumaine n°1 en La Maj op 11 n°1

Philharmonie Georges Enesco de Bucarest

Sergiu Celibidache, direction

Eugene Anthiome

Chant d’avril – arrangement pour mezzo violon violoncelle et piano

Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Arnaud Thorette, violon

Antoine Pierlot, violoncelle

Johan Farjot, piano

Jean Sebastien Bach

Suite n°1 en Ut Maj BWV 1066 : Passepieds I et II

Orchestre Royal du Concergebouw d’Amsterdam

Eduard Van Beinum, direction

Edward Grieg

Sonate n°1 en Fa Maj op 8 : Allegretto quasi andantino / pour violon et piano

Alexandra Soumm, violon

David Kadouch, piano

Niccolò Naganini

Concerto n°1 en Ré Majeur op 6 : Rondo allegro spirituoso

Orchestre Philharmonique de Rhenanie Palatinat

Alexandra Soumm, violon

Georg Mark, direction

Vladimir Cosma

L’aile ou la cuisse : Concerto gastronomique

Joseph Haydn

« La Création » « In holder Anmut steh’n » et « Der Herri st gross in seiner Macht »

English Chamber Orchestra

Christian Thielemann, direction

London Oriana Choir

Danw Upshaw, soprano

Hans Peter Blochwitz, ténor

Gilles Cachemaille, baryton

Archive INA Concert donné en la Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix en Provence le 24 juillet 1988