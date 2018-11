Génération France Musique du samedi 24 novembre 2018

7h53 : Blind test, le jeu pour gagner des disques ou des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour l'exposition "Il était une fois Sergio Leone", du 10 octobre 2018 au 17 janvier 2019 à la Cinémathèque française.

, © Cinémathèque française

Programmation musicale

Percy Grainger

Polly on the Shore

Florian Noack, piano

Anton Pann

Tatalnostru

Angela Gheorghiu, soprano

Chœur National de chambre de Roumanie « Madrigal »

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Ion Marin

Camille Saint-Saens

Sarabande et Rigaudon en Mi Majeur op. 93

Orchestre National de Lille

Direction : Jun Markl

Domenico Scarlatti

Sonate en Mi majeur K 380

Emmanuel Rossfelder, guitare

Ennio Morricone

Et pour quelques dollars de plus

Bande originale du film de Sergio Leone

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 106 « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit »

Gaspard Dehaene et Anne Quéffelec, pianos

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte (ouverture)

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Sergueï Rachmaninov

Dans le secret de la nuit paisible op. 4 n°3

Henri Demarquette, violon

Vanessa Beneeli-Mosell, piano

Robert Schumann

Quatuor n°1 en La mineur op. 41 n°1 (Presto)

Quatuor Hermès

Henriette Renié

Concerto pour harpe et orchestre en ut mineur (Scherzo)

Emmanuel Cyesson, harpe

Orchestre Regional Avignon Provence

Direction : Samuel Jean

Georges Bizet

Le docteur miracle (Voici L’omelette)

Isabelle Druet, mezzo-soprano

Marie Bénédicte Souquet, soprano

Jérôme Billy, ténor

Pierre-Yves Pruvot, baryton

Orchestre lyrique de Région Avignon Provence

Direction : Samuel Jean

Félix Mendelssohn

Concerto n°1 en sol mineur op. 25 (Presto)

Murray Perahia, piano

Academy of Saint Martin in the Fields

Direction : Neville Marriner

Francesco Geminiani

Concerto grosso pour cordes en mi mineur op. 3 n°3 (Adagio e staccato et Allegro)

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

Philip Glass

Quatuor à cordes n°5 (Mouvement 2)

Quatuor Tana

Maurice Ravel

Alboradadel gracioso

Orchestre National de France

Direction : Leonard Bernstein

Concert enregistré le 20/09/1975 au Théâtre des Champs-Élysées