Génération France Musique du samedi 22 décembre 2018

7h53 : Blind test, le jeu pour gagner des disques ou des places de concert

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner le CD DVD "Sébastien Daucé - Charpentier / Le Ballet royal de la nuit", paru le 16 novembre dernier chez Harmonia Mundi. Pour participer au jeucliquez ici!

8h02 :La chronique Antoine Pecqueur

8h04 :La chronique Thierry Hilleriteau

8h20 :Musique en région

8h40 :Faites passer par Nathalie Moller

8h50 :Leurs premiers pas

Une archive de l'I.N.A / France Musique

Programmation musicale

Jacques Offenbach

Barcarolle des Contes d’Hoffmann

Camille Thomas, violoncelle

Nemanja Radulovic, violoncelle

Ensemble Double Sens

Frédéric Chopin

Sonate n°2 en si bémol min op 35 « Marche funèbre » (Scherzo)

Hélène Tysman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Soavesia il vente (Acte I)

Hillevi Martinpelto, soprano

Thomas Allen, baryton

Alison Hagley, soprano

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction : Simon Rattle

Hector Berlioz

Béatrice et Bénédict (Ouverture)

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Direction : John Nelson

Alessandro Scarlatti

Cantate pour la Nuit de Noël

Chœur final

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette : Suite n°1 op. 64 bis (Masques)

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction : Riccardo Muti

Marc-Antoine Charpentier

La descente d’Orphée aux Enfers (Ouverture)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

Francis Poulenc

Sonate FP 143 (Allegro)

Astrig Siranossian, violoncelle

Théo Fouchenneret, piano

Hervé

Mam’zelle Nitouche – Acte 1 (Duo du soldat de plomb)

Eliane Thibault, chant

Fernandel, chant

Orchestre non identifié

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux (Introduction et Marche royale du lion)

Ensemble Orchestral de Paris

Boris Berezovsky et Brigitte Engerer, piano

Giuseppe Verdi

Aïda (Ballet)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Léonard Bernstein

Anne Sylvestre

Lettre ouverte à Elise

Baptiste Trotignon

Different spaces (Allegro scherzando)

Nicholas Angelich, piano

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Direction : Paul Daniel

Rochard Rodgers

The Sound of music (Edelweiss)

Christopher Plummer et Julie Andrews, chant

TootsThielmans

Adagio assai d’après le concerto en Sol de Ravel

Andre Ceccarelli, batterie

ARCHIVE INA

Antonín Dvorak

Symphonie n°8 (Scherzo)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Marek Janowski